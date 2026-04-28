Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Europa League

Europa League: Sporting Braga vs. SC Freiburg live im Free-TV, Liveticker und im Stream

Aktualisiert:

von ran

ran Fußball

DFB-Team: Diesen Freiburg-Star muss Nagelsmann auf dem Zettel haben

Videoclip • 02:39 Min

Der SC Freiburg trifft im Halbfinale der Europa League auf Sporting Braga aus Portugal. Hier ist das Hinspiel live im Free-TV zu sehen.

Der SC Freiburg kämpft um den Einzug ins Finale der Europa League. Die Breisgauer treffen im Halbfinale auf den portugiesischen Vertreter Sporting Braga.

Das Hinspiel in Braga steigt am 30. April (ab 21 Uhr im LIVETICKER), ehe das Rückspiel am 7. Mai die Entscheidung bringt.

Der SC Freiburg steht zum ersten Mal überhaupt in einem internationalen Halbfinale und könnte folgerichtig in wenigen Wochen seine Final-Premiere feiern.

Nach dem souveränen Weiterkommen gegen Celta Vigo (3:0 und 3:1) sind die Breisgauer im Duell mit Braga sogar leicht favorisiert. Wie gefährlich die Portugiesen sein können, hat jedoch der 4:2-Rückspielsieg bei Real Betis gezeigt.

In der portugiesischen Liga belegt Braga mit einem beträchtlichen Rückstand auf den FC Porto sowie Benfica und Sporting Lissabon den vierten Platz. Freiburg konnte sich in der Bundesliga zuletzt mit dem Sieg gegen den 1. FC Heidenheim an Eintracht Frankfurt vorbei auf Platz sieben schieben.

Der Sportclub hat sechs der letzten sieben Pflichtspiele gewonnen. Lediglich gegen den FC Bayern gab es eine Pleite.

Im Finale ginge es entweder Aston Villa oder Nottingham Forest.

Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn

  • Bald verfügbar

    Mittwoch, 29.04. 19:55 • Fussball

    Women's Super League: FC Arsenal - Leicester City im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    125 Min

    Bald verfügbar

    Mittwoch, 29.04. 19:55 • Fussball

    Women's Super League: FC Arsenal - Leicester City im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    125 Min

  • Bald verfügbar

    Mittwoch, 29.04. 23:00 • Fussball

    Champions League-Highlights im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    45 Min

    Bald verfügbar

    Mittwoch, 29.04. 23:00 • Fussball

    Champions League-Highlights im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    45 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 02.05. 11:00 • Fussball

    Sport 1 Doppelpass mit Felix Magath

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 02.05. 11:00 • Fussball

    Sport 1 Doppelpass mit Felix Magath

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Sporting Braga vs. SC Freiburg im TV, Stream und Ticker live: Wann findet das Europa-League-Spiel statt?

  • Spiel: Sporting Braga vs. SC Freiburg

  • Wettbewerb: Europa League, Halbfinale; Hinspiel

  • Datum: 30. April 2026

  • Uhrzeit: 21:00 Uhr

  • Austragungsort: Estadio Municipal de Braga

Sporting Braga gegen SC Freiburg live: Läuft das Europa-League-Spiel im Free-TV?

Ja. Die Halbfinal-Partie der Freiburger bei Sporting Praga läuft live im Free-TV auf RTL. Die Übertragung beginnt 45 Minuten vor Anpfiff um 20:15 Uhr.

Sporting Braga vs. Freiburg live: Wo gibt es einen Livestream zur Europa League?

Die Partie wird im Livestream auf RTL+ gezeigt. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Sporting Braga - SC Freiburg: Wo gibt es einen Liveticker zur Europa League?

Einen Liveticker zu Sporting Braga vs. Freiburg gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.

- Anzeige -
- Anzeige -

Sporting Braga vs. SC Freiburg live im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung

  • Begegnung: Sporting Braga vs. SC Freiburg

  • Wettbewerb: Europa League, Halbfinale

  • Datum und Uhrzeit: 30. April 2026, 21:00 Uhr

  • Trainer: Carlos Vicens (Sporting Braga), Julian Schuster (SC Freiburg)

  • Free-TV: RTL

  • Pay-TV: -

  • Livestream: RTL+

  • Liveticker: ran.joyn.de

Mehr Fußball-News