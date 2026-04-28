La Liga
Real Madrid - Neuer Trainer gesucht: Kommt es zum Sensations-Comeback?
Veröffentlicht:von Andreas Reiners
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Real Madrid will nach der Saison mal wieder den Trainer wechseln. Medienberichten zufolge kommt es in dem Zusammenhang wohl zu einer kleinen Sensation.
Diese Personalie wäre eine faustdicke Überraschung!
Denn Real Madrid sucht einen neuen Trainer, holt aber wohl einen alten Bekannten zurück. Diversen Medienberichten zufolge soll Jose Mourinho die Königlichen nach einer wohl erneut titellosen Saison zurück in die Erfolgsspur führen.
Die kurze Ära von Alvaro Arbeola, der Ex-Coach Xabi Alonso beerbt hatte, wäre damit nach wenigen Monaten schon wieder beendet.
So berichten "The Athletic" und "Sky" darüber, dass Reals Präsident Florentino Perez Mourinho wohl offenbar unbedingt zurückholen möchte. Der Portugiese war bereits von 2010 bis 2013 Trainer bei Real
Mourinho ohne Bekenntnis zu Benfica
Mourinho steht aktuell bei Benfica Lissabon unter Vertrag, sein Arbeitspapier läuft noch bis 2027. Zuletzt reagierte er bei Fragen zu seiner Zukunft aber zurückhaltend.
Auf die Frage, ob er auch in der kommenden Saison Trainer bei Benfica sei, meinte er: "Das kann ich nicht sagen. Wie kann ich solch eine Sache bestätigen? Das hängt doch nicht nur von mir ab."
Ein Trainer sei in der Struktur eines Vereins eingebunden. "Genauso wie alle anderen Mitarbeiter oder ein Journalist in einer Redaktion. Sie sind ein Journalist bei A Bola. Können Sie garantieren, dass Sie in zehn Jahren noch dort sind? Vielleicht wollen Sie das. Aber Sie können es nicht. Natürlich kann ich gar nichts garantieren."
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Jose Mourinho: Angebliche Ausstiegsklausel
Laut "Sky" sei Mourinho "zu 100 Prozent bereit, zu Real zurückzukehren". Berater Jorge Mendes und Perez führen demnach seit Tagen Gespräche. "The Athletic" wiederum berichtet von einer Ausstiegsklausel, die bei drei Millionen Euro liegen soll. Für Real fraglos kein Problem. Dann schon eher, dass nicht alle im Verein mit der Lösung Mourinho zufrieden sein sollen.
Eine Trennung von Arbeloa ist noch nicht offiziell, aber immer wahrscheinlicher. Im spanischen Pokal war bei Zweitligist Albacete im Achtelfinale Schluss, in der Champions im Viertelfinale gegen den FC Bayern. Und in La Liga beträgt der Rückstand auf den Erzrivalen FC Barcelona fünf Spieltage vor Schluss elf Punkte.
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