Die Bundesliga-Saison ist für Jens Castrop nun offiziell gelaufen. Die "Fohlen" werden in den verbleibenden Spielen auf den gesperrten Mittelfeldspieler verzichten müssen.

Jens Castrop wird Borussia Mönchengladbach nach seiner Roten Karte am vergangenen Wochenende im Saisonendspurt nicht mehr zur Verfügung stehen.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den 22-Jährigen wegen seines "rohen Spiels" im Duell gegen den VfL Wolfsburg (0:0) mit einer Sperre von drei Spielen, damit fehlt der Mittelfeldspieler seinem Verein in den verbleibenden Begegnungen der Saison.

Castrop hatte den Wolfsburger Sael Kumbedi in der zweiten Minute der Nachspielzeit hart gefoult und war daraufhin von Schiedsrichter Tobias Stieler des Feldes verwiesen worden. In den Kampf um den Klassenerhalt kann Castrop somit nicht mehr eingreifen: Momentan hat die über weite Strecken der Saison abstiegsgefährdete Borussia drei Spieltage vor Saisonende aber sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

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