Regionalliga: SpVgg Unterhaching verzichtet auf Drittliga-Aufstieg

Der ehemalige Bundesligist SpVgg Unterhaching verzichtet auf einen möglichen Aufstieg in die 3. Liga.

"Wir müssen realistisch sein und feststellen, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für einen Wiederaufstieg nicht gegeben sind. Die wirtschaftliche Stabilität ist aber die Grundvoraussetzung für eine nachhaltige und erfolgreiche Zukunft", sagte SpVgg-Präsident Manfred Schwabl.

Drittliga-Absteiger Haching mit Trainer Sven Bender liegt in der Regionalliga Bayern derzeit auf Rang zwei hinter dem 1. FC Nürnberg II. Der Club hat jedoch ebenfalls keinen Lizenzantrag gestellt.

Nutznießer sind nun die Würzburger Kickers auf Rang drei. Die Unterfranken müssen allerdings in die Relegation gegen den Meister aus dem Nordosten.

"Für die Mannschaft, das Trainerteam und unsere Fans ist das nach der starken Leistung in dieser Saison natürlich eine Enttäuschung", so Schwabl weiter: "Die Perspektive auf einen Aufstieg in Liga drei in den nächsten Jahren werden wir aber nicht aus den Augen verlieren", betonte Schwabl.