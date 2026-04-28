Fußball
Regionalliga: SpVgg Unterhaching verzichtet auf Drittliga-Aufstieg
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
FC Bayern: Olise unverkäuflich - Kompany sieht "Luft nach oben"
Videoclip • 01:27 Min
Der ehemalige Bundesligist SpVgg Unterhaching verzichtet auf einen möglichen Aufstieg in die 3. Liga.
"Wir müssen realistisch sein und feststellen, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für einen Wiederaufstieg nicht gegeben sind. Die wirtschaftliche Stabilität ist aber die Grundvoraussetzung für eine nachhaltige und erfolgreiche Zukunft", sagte SpVgg-Präsident Manfred Schwabl.
Drittliga-Absteiger Haching mit Trainer Sven Bender liegt in der Regionalliga Bayern derzeit auf Rang zwei hinter dem 1. FC Nürnberg II. Der Club hat jedoch ebenfalls keinen Lizenzantrag gestellt.
Nutznießer sind nun die Würzburger Kickers auf Rang drei. Die Unterfranken müssen allerdings in die Relegation gegen den Meister aus dem Nordosten.
"Für die Mannschaft, das Trainerteam und unsere Fans ist das nach der starken Leistung in dieser Saison natürlich eine Enttäuschung", so Schwabl weiter: "Die Perspektive auf einen Aufstieg in Liga drei in den nächsten Jahren werden wir aber nicht aus den Augen verlieren", betonte Schwabl.
Mehr News
Nächster Schlag für Gladbach: Saison-Aus für Jens Castrop
Fußball
DFL schließt 100-Millionen-Deal mit Adidas
La Liga
Neuer Real-Trainer: Kommt es zum Sensations-Comeback?
Fußball
Voraussichtliche Aufstellungen: FC Bayern gegen PSG auflaufen
WM 2026 in USA, Mexiko und Kanada
WM 2026 im Free-TV: ARD und ZDF halten Übertragungsrechte - doch 44 Matches bleiben außen vor
Europa League
Europa League: Sporting Braga vs. SC Freiburg live im Free-TV, Liveticker und im Stream