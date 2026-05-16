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SC Freiburg vs. Aston Villa live: Europa-League-Finale im Free-TV, Liveticker und im Livestream
Aktualisiert:von Philipp Schmalz
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Freiburg feiert Europa-Sensation: Fans mit Spitze gegen Bayern
Videoclip • 01:57 Min
Im Finale der Europa League trifft der SC Freiburg auf Aston Villa. So verfolgt ihr das Spiel im Free-TV, Livestream und Liveticker.
Der SC Freiburg steht kurz vor dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Im Finale der Europa League haben die Breisgauer gegen Aston Villa die Chance auf den Titel.
Im Halbfinale setzte sich das Team von Trainer Julian Schuster im Rückspiel mit 3:1 gegen Sporting Braga durch und drehte somit die 1:2-Hinspiel-Niederlage.
"Ein unglaublicher Abend. Ich kann es gar nicht begreifen - wir im Euro-League-Finale. Wir, der kleine SC Freiburg. Das fühlt sich so geil an", schwärmte Freiburg-Urgestein Nicolas Höfler nach der Partie.
Gegen Aston Villa soll nun der Titel her. Die Engländer gehen zwar als Favorit in die Partie, dürften nach den jüngsten Erfolgen der Freiburger jedoch gewarnt sein.
So könnt ihr das Finale der Europa League im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen.
SC Freiburg vs. Aston Villa im TV, Stream und Ticker live: Wann findet das Europa-League-Spiel statt?
Spiel: SC Freiburg vs. Aston Villa
Wettbewerb: Europa League; Finale
Datum: 20. Mai 2026
Uhrzeit: 21:00 Uhr
Austragungsort: Tüpras Stadyumu (Istanbul)
SC Freiburg vs. Aston Villa live: Läuft das Finale der Europa League im Free-TV?
Ja. Das Finale der Freiburger gegen Aston Villa läuft live im Free-TV auf RTL. Die Übertragung beginnt 45 Minuten vor Anpfiff um 20:15 Uhr.
SC Freiburg gegen Aston Villa live: Wo gibt es einen Livestream zum Finale in der Europa League?
Die Partie wird im Livestream auf RTL+ gezeigt. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
SC Freiburg - Aston Villa: Wo gibt es einen Liveticker zum Europa-League-Finale?
Einen Liveticker zu Freiburg vs. Aston Villa gibt es wie gewohnt auf ran.de.
SC Freiburg vs. Aston Villa live im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung
Begegnung: SC Freiburg vs. Aston Villa
Wettbewerb: Europa League; Finale
Datum und Uhrzeit: 20. Mai 2026; 21:00 Uhr
Trainer: Julian Schuster (SC Freiburg), Unai Emery (Aston Villa)
Free-TV: RTL
Livestream: RTL+
Liveticker: ran.de