ran Fußball Bundesliga Eintracht Frankfurt: Riera wieder in Rage! Auch wegen Matthäus Videoclip • 03:14 Min Link kopieren Teilen

Celtic Glasgow hat es am letzten Spieltag doch noch herumgedreht. Gegen Heart of Midlothian verhinderten sie das Fußball-Märchen des Kontrahenten und krönten sich zum Schottischen Meister.

Celtic Glasgow hat dem Fußball-Märchen von Heart of Midlothian am letzten Spieltag der schottischen Meisterschaft ein Happy End verwehrt. Durch ein 3:1 (1:1) im direkten Duell entriss die Mannschaft von Teammanager Martin O'Neill dem Außenseiter um den deutschen Torhüter Alexander Schwolow noch die Tabellenführung und feierte mit zwei Punkten Vorsprung den 56. Liga-Titel. Celtic überholte mit der vierten Meisterschaft in Serie und der 13. in den vergangenen 14 Jahren auch Lokalrivale Rangers (55). 3. Liga: Energie Cottbus steigt auf – Drama um den MSV Duisburg Vor den Augen von Celtics Edelfan Rod Stewart erzielten der Japaner Daizen Maeda (87.) und Callum Osmand (90.+8) die entscheidenden Treffer zum Sieg und zur Rekordmeisterschaft. Das 3:1 Kapitän Lawrence Shakland hatte die Hearts im Celtic Park mit seinem 16. Saisontor zunächst in Führung gebracht (43.).

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