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3. Liga: Energie Cottbus steigt auf - Drama um den MSV Duisburg
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 03:14 Min
Große Freude bei Energie Cottbus. Nach zwölf Jahren kehrt der Klub wieder in die zweite Bundesliga zurück.
Trainer Claus-Dieter Wollitz sprang nach dem erlösenden Abpfiff wie wild auf und ab, die mitgereisten Fans von Energie Cottbus stürmten euphorisiert auf den Rasen des Regensburger Jahnstadions zu ihren Aufstiegshelden.
"Nie mehr 3. Liga", sangen sie alle zusammen im Jubelrausch. Nach zwölf Jahren sind die Lausitzer zurück in der 2. Fußball-Bundesliga.
"Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich gönne es den Menschen, wenn hier 8000 Menschen runtergekommen sind. Es ist unglaublich, was wir die ganze Saison über gemacht haben. Das ist unbeschreiblich. Wir brennen heute Cottbus ab", sagte Präsident Sebastian Lemke bei "MagentaSport", nachdem Cottbus durch einen 1:0 (1:0)-Sieg bei SSV Jahn Regensburg am letzten Drittliga-Spieltag den Aufstieg perfekt gemacht hatte.
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Essen auf dem Relegationsrang
"Es ist ein besonderer Tag. Ein Traum, der in Erfüllung geht. Es ist aber auch der verdiente Lohn für die Mannschaft", sagte auch Torhüter Marius Funk. 2014 war Energie letztmals aus der 2. Liga abgestiegen, von 2016 bis 2018 sowie von 2019 bis 2024 hatte Cottbus sogar in der viertklassigen Regionalliga gespielt.
In Regensburg brachte Jannis Boziaris (28.) die Cottbuser im ersten Durchgang mit einem sehenswerten Fernschuss auf Kurs Richtung 2. Liga. Funk parierte in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter des Regensburgers Florian Dietz. Vor Cottbus hatte sich bereits der VfL Osnabrück den Aufstieg gesichert.
Den Relegationsrang drei holte sich derweil Rot-Weiss Essen durch ein 3:2 (2:2) beim bereits zuvor feststehenden Absteiger SSV Ulm. Ben Hüning erzielte den Siegtreffer der Gäste in der Nachspielzeit. Essen spielt am 22. und 26. Mai gegen den Drittletzten der 2. Liga.
Essen zog durch den Sieg noch am MSV Duisburg vorbei. Der Aufsteiger musste sich mit einem 1:1 (0:0) gegen Viktoria Köln begnügen. Drittliga-Meister Osnabrück gewann zum Abschluss beim VfB Stuttgart II mit 4:3 (2:0).
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