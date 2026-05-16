Große Freude bei Energie Cottbus. Nach zwölf Jahren kehrt der Klub wieder in die zweite Bundesliga zurück.

Trainer Claus-Dieter Wollitz sprang nach dem erlösenden Abpfiff wie wild auf und ab, die mitgereisten Fans von Energie Cottbus stürmten euphorisiert auf den Rasen des Regensburger Jahnstadions zu ihren Aufstiegshelden.

"Nie mehr 3. Liga", sangen sie alle zusammen im Jubelrausch. Nach zwölf Jahren sind die Lausitzer zurück in der 2. Fußball-Bundesliga.

"Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich gönne es den Menschen, wenn hier 8000 Menschen runtergekommen sind. Es ist unglaublich, was wir die ganze Saison über gemacht haben. Das ist unbeschreiblich. Wir brennen heute Cottbus ab", sagte Präsident Sebastian Lemke bei "MagentaSport", nachdem Cottbus durch einen 1:0 (1:0)-Sieg bei SSV Jahn Regensburg am letzten Drittliga-Spieltag den Aufstieg perfekt gemacht hatte.