Fußball England
FA Cup: FC Chelsea gelingt Befreiungsschlag nach Horror-Serie - Aus für Daniel Farke und Leeds United
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 02:00 Min
Der FC Chelsea steht nach einem knappen SIeg gegen Leeds United im Finale des FA Cup. Dort wartet Manchester City.
Der deutsche Teammanager Daniel Farke hat mit Leeds United den Einzug ins Finale des FA Cup verpasst. Der Aufsteiger verlor am Sonntag im Londoner Wembley-Stadion 0:1 (0:1) gegen den FC Chelsea. Leeds erreichte zuletzt 1973 das Endspiel des traditionsreichen englischen Pokalwettbewerbs.
Der argentinische Fußball-Weltmeister Enzo Fernández (23.) erzielte den Treffer des Tages für Chelsea, das im Finale am 16. Mai gegen Manchester City zum neunten Mal den FA Cup gewinnen will. Die Citizens hatten sich im anderen Halbfinale 2:1 gegen den Zweitligisten FC Southampton durchgesetzt.
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Chelsea mit wichtigem Befreiungsschlag
Für Chelsea war es das erste Spiel nach dem Abschied von Coach Liam Rosenior. Der Verein hatte sich am Mittwoch nach weniger als vier Monaten Amtszeit wieder vom Engländer getrennt.
Ausschlaggebend waren dafür unter anderem zuletzt fünf Pleiten in Serie in der Premier League, die die Blues auf Platz acht zurückfallen ließen. Umso wichtiger war es, die Chance auf den Pokal-Gewinn zu bewahren.
Im Halbfinale stand nun Interimstrainer Calum McFarlane beim Klub-Weltmeister an der Seitenlinie.
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