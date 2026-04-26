ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Fans euphorisch: "Baut Kompany eine Statue" Videoclip • 02:00 Min Link kopieren Teilen

Der FC Chelsea steht nach einem knappen SIeg gegen Leeds United im Finale des FA Cup. Dort wartet Manchester City.

Der deutsche Teammanager Daniel Farke hat mit Leeds United den Einzug ins Finale des FA Cup verpasst. Der Aufsteiger verlor am Sonntag im Londoner Wembley-Stadion 0:1 (0:1) gegen den FC Chelsea. Leeds erreichte zuletzt 1973 das Endspiel des traditionsreichen englischen Pokalwettbewerbs. Der argentinische Fußball-Weltmeister Enzo Fernández (23.) erzielte den Treffer des Tages für Chelsea, das im Finale am 16. Mai gegen Manchester City zum neunten Mal den FA Cup gewinnen will. Die Citizens hatten sich im anderen Halbfinale 2:1 gegen den Zweitligisten FC Southampton durchgesetzt.

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