2. Bundesliga
FC Schalke 04 - Aufstiegs-Szenarien: So dürfen die Knappen schon am 32. Spieltag jubeln
Veröffentlicht:von Dominik Hager
2. Bundesliga
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Videoclip • 01:04 Min
Der FC Schalke 04 steht kurz vor dem Aufstieg in die Bundesliga. Dürfen die Knappen schon am 32. Spieltag feiern?
Der 3:2-Siegtreffer von Dejan Ljubicic gegen den SC Paderborn könnte für den FC Schalke das Tor zum Aufstieg gewesen sein. Noch ist die Rückkehr ins Oberhaus zwar nicht fix, jedoch fehlt den Königsblauen nur noch ein Minischritt.
Dieser soll am kommenden Samstagabend (ab 20:30 Uhr im Liveticker) erfolgen, wenn die Schalker in der heimischen Arena Fortuna Düsseldorf empfangen. Einen besseren Zeitpunkt für den Aufstieg dürften sich die Schalke-Fans nicht vorstellen können. Möglich ist aber auch ein Aufstieg auf der Couch am Tag darauf.
ran erklärt die verschiedenen Szenarien.
2. Bundesliga: So ist der Stand in der Tabelle
Der FC Schalke 04 führt die Tabelle der 2. Bundesliga drei Spieltage vor dem Ende mit 64 Punkten (+20 Tore) an. Auf Rang zwei folgt der SC Paderborn, der mit 58 Zählern (+16) Stand jetzt ebenfalls aufgestiegen wäre.
Hannover 96 befindet sich mit 57 Punkten (+16) auf dem Relegationsplatz, dicht gefolgt von der SV Elversberg mit 56 Zählern (+20). Der SV Darmstadt 98 (51 Punkte) kann Schalke schon jetzt auch rechnerisch nicht mehr einholen.
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FC Schalke: Was passiert bei einem Sieg gegen Düsseldorf?
Sollten die Schalker ihr Heimspiel gegen Düsseldorf gewinnen, können die Korken knallen. In diesem Szenario wären die Königsblauen unabhängig von allen folgenden Ergebnissen am Sonntagnachmittag sicher aufgestiegen.
2. Bundesliga: So steigt Schalke bei einem Remis auf
Sollte Schalke remis spielen, wären die Gelsenkirchener auf Schützenhilfe angewiesen - und dürften frühestens am Sonntag feiern.
Sollten die 96er am Sonntagnachmittag ihr Heimspiel gegen Schlusslicht Preußen Münster nicht gewinnen, wäre Schalke mit einem Remis sicher aufgestiegen.
Dies liegt an der besonderen Konstellation, dass parallel mit Paderborn und Elversberg zwei Aufstiegskandidaten gegeneinander antreten. Unabhängig vom Ergebnis könnte nur eine der beiden Mannschaften noch auf Schlagdistanz zu Schalke kommen.
Sollte Hannover jedoch gewinnen, würde Schalke ein Remis nicht reichen, da entweder Paderborn oder Elversberg zusätzlich auf Schlagdistanz bleiben würden.
Die entscheidende Partie aus Schalker Sicht ist also jene der 96er.
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2. Bundesliga: Kann Schalke auch bei einer Niederlage sicher aufsteigen?
Auch bei einer Heim-Pleite könnte Schalke bereits am 32. Spieltag aufsteigen, dafür müsste auch Hannover sein Spiel verlieren. Allerdings dürfte zudem Elversberg gegen Paderborn nicht gewinnen.
Sollten also Hannover und Schalke verlieren und Elversberg gegen Paderborn nicht gewinnen, dürfte Schalke den Aufstieg am Sonntagnachmittag auf dem Sofa feiern.
2. Bundesliga: Die verbliebenen Duelle von Schalke 04
Sollte es am 32. Spieltag mit dem Schalker Aufstieg nicht klappen, blieben zwei weitere Chancen, um über die Ziellinie zu springen. Am 33. Spieltag gastiert S04 beim 1. FC Nürnberg, ehe am 34. Spieltag ein Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig folgt.
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