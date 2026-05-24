Der Finaltag der Amateure ist aus dem Saison-Endspurt nicht mehr wegzudenken und hält gleich 21 Spiele bereit. Wo kann ich die Partien live verfolgen?

Wenn Leidenschaft auf Tradition trifft: Der Finaltag der Amateure 2026 verspricht wieder Gänsehautmomente im ganzen Land.

Einmal im Jahr rücken die Landespokal-Endspiele aus ganz Deutschland in den Mittelpunkt und zeigen, wie spannend und lebendig der Amateurfußball sein kann.

Zahlreiche Teams kämpfen um den Titel in ihrem Verband – und um die Chance, sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren.

ran fasst alle wichtigen Informationen zum Finaltag der Amateure 2026 zusammen und verrät, wo die Spiele in diesem Jahr übertragen werden.