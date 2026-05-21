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Finaltag der Amateure 2026: Übertragung im Free-TV und kostenlosen Joyn-Livestream - Uhrzeiten und Spielplan
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Videoclip • 02:48 Min
Der Finaltag der Amateure ist aus dem Saison-Endspurt nicht mehr wegzudenken und hält gleich 21 Spiele bereit. Wo kann ich die Partien live verfolgen?
Wenn Leidenschaft auf Tradition trifft: Der Finaltag der Amateure 2026 verspricht wieder Gänsehautmomente im ganzen Land.
Einmal im Jahr rücken die Landespokal-Endspiele aus ganz Deutschland in den Mittelpunkt und zeigen, wie spannend und lebendig der Amateurfußball sein kann.
Zahlreiche Teams kämpfen um den Titel in ihrem Verband – und um die Chance, sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren.
ran fasst alle wichtigen Informationen zum Finaltag der Amateure 2026 zusammen und verrät, wo die Spiele in diesem Jahr übertragen werden.
Wann ist der Finaltag der Amateure 2026?
Der Finaltag der Amateure 2026 findet am 23. Mai statt und fällt traditionell auf denselben Tag wie das DFB-Pokalfinale. Insgesamt stehen die 21 Landespokalendspiele an.
Wann sind die Anstoßzeiten beim Finaltag der Amateure 2026?
Die Finalspiele werden in vier verschiedenen Zeitfenstern ausgetragen. Die ersten Spiele beginnen um 11:30 Uhr, gefolgt von weiteren Anstoßzeiten um 13:30 Uhr, 15:30 Uhr und 16:30 Uhr.
Worum geht es beim Finaltag der Amateure?
Beim Finaltag der Amateure geht es nicht nur um den Gewinn der Landespokaltitel, sondern auch um die Qualifikation für die erste Runde des DFB-Pokals. Besonders für unterklassige Vereine ist diese finanziell äußerst attraktiv.
Finaltag der Amateure 2026 live: Wo werden die Spiele im Free-TV übertragen?
Die ARD wird den Finaltag der Amateure 2026 ab 11:20 Uhr im Free-TV übertragen. Bis 19:00 Uhr werden insgesamt vier Live-Konferenzen gezeigt. Die Übertragung kann auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgt werden.
Finaltag der Amateure: Alle Spiele in der Übersicht
Die Spiele um 11:30 Uhr:
SV Todesfelde vs. 1. FC Phönix Lübeck (Schleswig-Holstein)
SC Vorwärts-Wacker 04 vs. HEBC Hamburg (Hamburg)
SV Hemelingen vs. Leher TS (Bremen)
Energie Cottbus vs. VfB Krieschow (Brandenburg)
VSG Altglienicke vs. BFC Dynamo (Berlin)
Carl Zeiss Jena vs. ZFC Meuselwitz (Thüringen)
VfR Mannheim vs. SV Waldhof Mannheim (Baden)
Die Spiele um 13:30 Uhr:
SV Pastow vs. Hansa Rostock (Mecklenburg-Vorpommern)
Lüneburger SK Hansa vs. TuS Bersenbrück (Niedersachsen)
Germania Halberstadt vs. Hallescher FC (Sachsen-Anhalt)
TuS Koblenz vs. Eintracht Trier (Rheinland)
Bahlinger SC vs. FC 08 Villingen (Südbaden)
TSV Schott Mainz vs. FK Pirmasens (Südwest)
Die Spiele um 15:30 Uhr:
FSV Zwickau vs. Erzgebirge Aue (Sachsen)
Fortuna Köln vs. FC Viktoria Köln (Mittelrhein)
MSV Duisburg vs. SC St. Tönis (Niederrhein)
Stuttgarter Kickers vs. SG Sonnenhof Großaspach (Württemberg)
Die Spiele um 16:30 Uhr:
Würzburger Kickers vs. TSV 1860 München (Bayern)
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz vs. SV Wehen Wiesbaden (Hessen)
1. FC Saarbrücken vs. FC 08 Homburg (Saarland)
SV Verl vs. Sportfreunde Lotte (Westfalen)
Diese Rolle spielt die Endplatzierung in der 3. Liga beim Finaltag der Amateure
Die vier bestplatzierten Teams der 3. Liga sind automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert. Das bedeutet, dass der Gegner eines bereits qualifizierten Landespokalfinalisten ebenfalls einen Platz im DFB-Pokal erhält, unabhängig vom Ausgang des Finalspiels.
Dies betrifft in diesem Jahr den VfB Krieschow (gegen Energie Cottbus) und den SC St. Tönis (gegen den MSV Duisburg).
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