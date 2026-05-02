Bundesliga: HSV-Spielerin bricht nach Abpfiff zusammen

ran Fußball Bundesliga Albert Riera rechnet ab: "Totaler Bullshit! Das ist kein Zirkus!" Videoclip • 01:29 Min Link kopieren Teilen

Nach dem Frauen-Bundesligaspiel zwischen dem HSV und Union Berlin kommt es zu einem medizinischen Notfall. HSV-Verteidigerin Magou Doucoure bricht nach Abpfiff zusammen.

Nach dem Spiel der Frauen-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und Union Berlin ist HSV-Verteidigerin Magou Doucoure auf dem Rasen zusammengebrochen. Sofort wurde sie mit großen HSV-Fahnen abgeschirmt und medizinisch betreut. Doucoure wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Verein gab kurze Zeit später leichte Entwarnung: "Beim Verlassen des Stadions im Krankenwagen war sie bereits wieder ansprechbar und stabil."

Magou Doucoure: Helfer, Fans und Gäste mit toller Reaktion Gegenüber dem "NDR" sagte HSV-Vorstand Eric Huwer: "Wir sind alle immer noch geschockt angesichts dieses Vorfalls. In solchen Momenten merkt man, was am wichtigsten ist. Die Gesundheit der Spielerinnen ist das Einzige, was zählt - alles andere ist heute egal." Dann ergänzte er: "Wir sind erleichtert, dass die ersten Rückmeldungen vorsichtig positiv sind. Wir drücken alle Daumen, denken an Magou und hoffen, dass sie schnell wieder auf die Beine kommt." Huwers Dank ging auch an "alle Helfer, Fans und dem 1. FC Union Berlin für die Unterstützung". Die Partie hatte der HSV zuvor knapp mit 0:1 verloren und damit wichtige Punkte im Abstiegskampf verpasst.

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