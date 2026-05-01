Frauen-Bundesliga
HSV vs. Union Berlin: Frauen-Bundesliga jetzt live im Free-TV, im Joyn-Livestream und Ticker
Aktualisiert:von Philipp Schmalz
Frauen-Bundesliga: Hamburger SV - Union Berlin
Am 24. Spieltag der Frauen-Bundesliga trifft der Hamburger SV auf Union Berlin. So verfolgt ihr das Spiel im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker.
Während am Tag der Arbeit Millionen Deutsche das schöne Wetter genießen, lädt die Frauen-Bundesliga zum Spiel zwischen dem Hamburger SV und Union Berlin ein.
Im Hamburger Volksparkstadion wollen die HSV-Frauen, die mit 18 Punkten nur drei Punkte vor einem Abstiegsplatz liegen, den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen und den zweiten Sieg in Folge feiern.
Flügelspielerin Melina Krüger hoffte bereits kurz nach dem Sieg gegen den 1. FC Nürnberg auf einen Motivationsschub: "Wir wissen natürlich alle, dass die letzten drei Spiele entscheidend sind und wir alles reinhauen müssen. Wir haben ein gutes Spiel in Nürnberg gemacht und nehmen diese Euphorie mit."
Union Berlin kann indes völlig entspannt in die Partie gegen die Norddeutschen gehen. Die Hauptstädter stehen mit 27 Punkten im gesicherten Mittelfeld der Liga und verloren am vergangenen Spieltag nur knapp mit 2:3 gegen den Ligaprimus FC Bayern.
Hamburger SV vs. Union Berlin im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel der Frauen heute statt?
Begegnung: Hamburger SV vs. Union Berlin
Wettbewerb: Frauen-Bundesliga; 24. Spieltag
Datum: 01. Mai 2026
Uhrzeit: 15:00 Uhr
Austragungsort: Volksparkstadion
HSV empfängt Union Berlin: Läuft die Frauen-Bundesliga jetzt live im Free-TV?
Ausgewählte Spiele der Frauen-Bundesliga werden im Free-TV übertragen. Das Spiel zwischen dem HSV und Union Berlin ist frei empfangbar auf DF1 zu sehen. Der Sender beginnt um 14:45 Uhr mit der Übertragung.
HSV - Union Berlin jetzt live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?
Im Pay-TV kann das Spiel bei MagentaSport und DAZN verfolgt werden. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
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Union-Frauen zu Gast beim HSV: Wo kann ich die Frauen-Bundesliga heute im Livestream sehen?
Joyn liefert einen kostenlosen Livestream zum Spiel zwischen dem Hamburger SV und Union Berlin.
Hamburger SV gegen Union Berlin: Wo gibt's heute einen Liveticker zur Frauen-Bundesliga?
Einen Liveticker zu HSV gegen Union Berlin gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
Frauen-Bundesliga jetzt live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von HSV gegen Union Berlin
Begegnung: Hamburger SV vs. Union Berlin
Datum und Uhrzeit: 01. Mai 2026; 15:00 Uhr
Trainer: Rodolfo Cardoso (Hamburger SV), Ailien Poese (Union Berlin)
Free-TV: DF1
Pay-TV: MagentaSport
Livestream: Joyn, MagentaSport, DAZN
Liveticker: ran.de
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