Beim Spiel der Frauen-Bundesliga zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Köln wird eine Trainerin erstmals mit einem Ansteckmikro verkabelt. Die Inhalte sollen anschließend in die Live-Übertragung eingebunden werden.

Beim Spiel der Frauen-Bundesliga von Werder Bremen beim 1. FC Köln wird Bremen-Trainerin Friederike Kromp als erste Akteurin an der Seitenlinie verkabelt sein.

Frauen Bundesliga: DFB will neue Perspektive im Live-TV ermöglichen

Kromp werde "ein Funkmikrofon tragen, dessen Inhalte in enger Abstimmung mit dem SV Werder Bremen in die Liveübertragung eingebunden und somit sowohl im TV als auch im Anschluss als Highlightclip für die Fans sichtbar sein werden", schrieb der DFB in einer Mitteilung. Davon erhoffe sich der Verband "neue, innovative und unmittelbare Einblicke in die Kommunikation an der Seitenlinie".

Wie es etwa im US-Sport üblich ist, wird Kromp ein kleines Ansteckmikro tragen. Der Verein muss die Inhalte allerdings zunächst freigeben, bevor sie gesendet werden.

Weitere Einblicke soll eine Kamera bieten, die "neue Perspektiven im Live-TV ermöglicht" - sie filmt etwa den Fanblock oder die Auswechselbank. Diese Technologie kommt seit Saisonbeginn immer wieder zum Einsatz.

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