Fußball
Hamburger SV: Comeback vom Zauberfuß Rodolfo Cardoso - Vereinsikone soll HSV-Frauen retten
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:19 Min
Der frühere Hamburger Publikumsliebling Rodolfo Cardoso soll die Frauen-Mannschaft der Hanseaten nun als Trainer vor dem Abstieg retten.
Comeback des Zauberfußes: Der frühere Publikumsliebling Rodolfo Cardoso soll die Bundesliga-Fußballerinnen des Hamburger SV vor dem Abstieg retten.
Der HSV trennte sich am Montag von seiner Cheftrainerin Liese Brancao und ernannte seinen langjährigen Nachwuchstrainer Cardoso bis zum Saisonende interimsweise zum Headcoach. Vier Spieltage vor Saisonende trennen die Hamburger als Tabellenzwölfter drei Punkte von einem direkten Abstiegsplatz.
"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und darauf, die Mannschaft in dieser entscheidenden Phase der Saison zu unterstützen. Ich bin überzeugt, dass wir schnell etwas bewegen und die nötigen Punkte für den Klassenerhalt holen werden", sagte Cardoso.
Cardoso bestritt 137 Pflichtspiele für den Hamburger SV
Der 57-Jährige, der zu seiner aktiven Zeit im offensiven Mittelfeld des Männer-Bundesligisten als Spielmacher die Fäden zog und zwischen 1996 und 2004 in 137 Pflichtspielen 19 Tore erzielte, übernimmt erstmals einen Job im Frauenfußball sollte am Montagnachmittag seine erste Trainingseinheit mit der Mannschaft leiten. Cardoso war in der Vergangenheit bereits zweimal als Interimstrainer der Männermannschaft eingesprungen.
"Ziel dieser Entscheidung ist es, unsere gesteckten Ziele zu erreichen, indem wir dem Team mit Rodolfo Cardoso einen neuen Impuls, frische Energie und die nötige Lockerheit im Schlussspurt geben", sagte HSV-Vorstand Eric Huwer. Die Brasilianerin Brancao war im Juli 2025 aus Österreich zum HSV gewechselt und stand in 24 Pflichtspielen an der Seitenlinie (Punkteschnitt von 0,88).
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