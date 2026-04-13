Hamburger SV: Comeback vom Zauberfuß Rodolfo Cardoso - Vereinsikone soll HSV-Frauen retten

Der frühere Hamburger Publikumsliebling Rodolfo Cardoso soll die Frauen-Mannschaft der Hanseaten nun als Trainer vor dem Abstieg retten.

Comeback des Zauberfußes: Der frühere Publikumsliebling Rodolfo Cardoso soll die Bundesliga-Fußballerinnen des Hamburger SV vor dem Abstieg retten.

Der HSV trennte sich am Montag von seiner Cheftrainerin Liese Brancao und ernannte seinen langjährigen Nachwuchstrainer Cardoso bis zum Saisonende interimsweise zum Headcoach. Vier Spieltage vor Saisonende trennen die Hamburger als Tabellenzwölfter drei Punkte von einem direkten Abstiegsplatz.

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und darauf, die Mannschaft in dieser entscheidenden Phase der Saison zu unterstützen. Ich bin überzeugt, dass wir schnell etwas bewegen und die nötigen Punkte für den Klassenerhalt holen werden", sagte Cardoso.