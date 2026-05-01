HSV vs. Union Berlin: Frauen-Bundesliga live im Free-TV, im Joyn-Livestream und Ticker

Am 24. Spieltag der Frauen-Bundesliga trifft der Hamburger SV auf Union Berlin. So verfolgt ihr das Spiel im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker.

Während am Tag der Arbeit Millionen Deutsche das schöne Wetter genießen, lädt die Frauen-Bundesliga zum Spiel zwischen dem Hamburger SV und Union Berlin ein.

Im Hamburger Volksparkstadion wollen die HSV-Frauen, die mit 18 Punkten nur drei Punkte vor einem Abstiegsplatz liegen, den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen und den zweiten Sieg in Folge feiern.

Flügelspielerin Melina Krüger hoffte bereits kurz nach dem Sieg gegen den 1. FC Nürnberg auf einen Motivationsschub: "Wir wissen natürlich alle, dass die letzten drei Spiele entscheidend sind und wir alles reinhauen müssen. Wir haben ein gutes Spiel in Nürnberg gemacht und nehmen diese Euphorie mit."

Union Berlin kann indes völlig entspannt in die Partie gegen die Norddeutschen gehen. Die Hauptstädter stehen mit 27 Punkten im gesicherten Mittelfeld der Liga und verloren am vergangenen Spieltag nur knapp mit 2:3 gegen den Ligaprimus FC Bayern.