ran Fußball Bundesliga Bayern-Transfer zum HSV? "Können Gespräche bestätigen" Videoclip • 01:20 Min Link kopieren Teilen

Hansi Flicks Verbleib beim FC Barcelona über seinen laufenden Vertrag hinaus war lange Zeit offen. Nun soll es eine Entscheidung geben, wie es für den Deutschen weitergeht.

Trainer Hansi Flick hat sich mit den Klubverantwortlichen des FC Barcelona offenbar auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Wie die spanische Tageszeitung "Mundo Deportivo" am Freitag berichtete, konnte der ursprünglich bis 2027 laufende Vertrag mit dem 61-Jährigen bis 2028 verlängert werden – mit Option auf ein weiteres Jahr. Barcas Verantwortliche, allen voran Präsident Joan Laporta, hatten ursprünglich geplant, den Vertrag fest bis Juni 2029 auszuweiten. Nach dem Bericht der in Barcelona ansässigen Zeitung konnte sich Flick jedoch durchsetzen und die Option vereinbaren, um mehr Spielraum zu haben.

FC Barcelona: Flick-Berater Zahavi soll letzte Details klären Letzte Details sollen dann geklärt werden, wenn Flicks Berater Pini Zahavi, von FC-Bayern-Patron Uli Hoeneß einst als "geldgieriger Piranha" bezeichnet, in der kommenden Woche in die katalanische Metropole kommt. Grundsätzlich sei es "natürlich mein Plan", bei Barcelona zu bleiben, hatte Flick zuletzt gesagt. Flicks nun verhandelte Option würde laut "Mundo Deportivo" aktiviert werden, wenn beide Parteien zum Saisonende 2027/28 zustimmen. Ursprünglich habe sich Flick erst nach der Saison mit Vertraglichem befassen wollen, nun stehe eine Unterschrift unmittelbar bevor. Theoretisch könnte Barcelona bereits an diesem Wochenende den Titel in der spanischen Liga gewinnen. Dafür müsste Verfolger Real Madrid beim Barcas Stadtrivalen Espanyol Federn lassen. Falls das nicht passiert, könnte die Flick-Elf eine Woche später ausgerechnet im Clasico gegen die Königlichen die zweite Meisterschaft in der Amtszeit des Deutschen klarmachen.

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Flick-Verlängerung: Champions League und Camp Nou als Faktor? Flicks Zeit in Barcelona war bislang äußerst erfolgreich. In seinem ersten Jahr an der Seitenlinie führte er Lamine Yamal und Co. zum nationalen Triple und gewann dabei fünf seiner ersten sechs Duelle mit Real. Einzig der Champions League verläuft noch nicht alles nach Plan. In der vergangenen Saison schied Barca in der Königsklasse nach zwei mitreißenden Partie gegen Inter Mailand im Halbfinale aus. In diesem Jahr war im Viertelfinale gegen Atletico Madrid Endstation. Neben der Jagd auf den "Pott mit den großen Ohren" dürfte Flick aber auch von einem Umstand motiviert sein, bei Barcelona weiterzumachen: Die Aussicht sein Team im "neuen" Camp Nou zu coachen. Das Stadion wird gegenwärtig umgebaut, sodass Barca zeitweise ins Olympiastadion von Barcelona ausweichen musste. Aktuell spielen die Katalanen zwar wieder in ihrem Wohnzimmer. Der Betrieb läuft allerdings aufgrund der Renovierungsarbeiten nur mit eingeschränkten Zuschauerkapazitäten. Zudem soll das Stadion nach der kommenden Saison ein Dach bekommen.

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