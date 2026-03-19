ran Fußball FC Bayern - Fans toben nach Kane-Elfer: "Bullshit-Regelung" Videoclip • 02:04 Min Link kopieren Teilen

Lennart Karl feiert sein Debüt bei der Nationalmannschaft – zumindest erstmal im Kader des DFB-Teams. Eine Nominierung zum richtigen Zeitpunkt, denn das Top-Talent des FC Bayern kann auch für Julian Nagelsmann den Unterschied machen. Ein Kommentar.

Wenn ein junger Spieler sein Debüt beim DFB-Team feiert und erstmals für den Kader der A-Nationalmannschaft berufen wird, dann gibt es hierzulande oft eine mindestens kleine Diskussion darüber, ob das nicht zu früh käme. Bei Lennart Karl war das von Anfang an ein bisschen anders. Ein Großteil der Expertinnen und Experten, die in Deutschland die großen Medien dominieren, ist sich hier einig: Der 18-Jährige muss zur WM. Und damit liegen sie goldrichtig. Gut, ob er zur WM muss, das muss er nun bei seinen Chancen beweisen, die er im DFB-Team bekommt. Aber zumindest der erste Schritt, ihn zu nominieren, ist richtig von Julian Nagelsmann. Bayern-Noten gegen Bergamo: Kane brilliert, Guerreiro fällt ab Denn der Bundestrainer hat ein großes Problem in der Offensive, das in den vergangenen Jahren eigentlich viel zu wenig beleuchtet wurde: Ihm fehlen Spielertypen, die mit Mut, Tempo und Dribblingstärke die Tiefe attackieren. Nagelsmann hat einige Spieler, die andere in die Tiefe schicken können, aber eben kaum einen wie Karl.

Lennart Karl ist eine gute Ergänzung für den DFB-Kader Der Linksfuß ist ein Zocker. Einer, der mutig in jeder Situation versucht, den Gegner unter Druck zu setzen. Er bringt exakt die Straßenfußballermentalität mit, die der oft zu braven Offensive des DFB-Teams fehlt. Karl hat das bereits in der Champions League bewiesen, wo er einige seiner stärksten Auftritte hatte. Er ist schnell, dribbelstark und hat einen richtig guten Abschluss. Und natürlich ist da das Argument, dass er all das erst mal konstant auf höchstem Niveau zeigen sollte. Er hatte einige Spiele in dieser Saison, wo er kein Land sah und viel Lehrgeld bezahlte. Aber warum warten? In der Nationalmannschaft gibt es genug vermeintlich erfahrene Spieler, die in ihren Leistungen ebenso springen wie Karl, aber ein deutlich geringeres Gesamtpotenzial haben. Die Erstbesetzung in der Offensive steht sowieso. An Musiala, Wirtz und wohl auch Havertz wird kaum ein Weg vorbeiführen. Die einzige Frage ist, wer auf der Neun starten wird. Anschließend geht es darum, wer von der Bank noch frischen Wind bringen kann.

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