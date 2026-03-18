Historischer Moment in der Champions-League-Geschichte des FC Bayern. Filip Pavic ist seit Mittwoch der jüngste Spieler, der jemals für den deutschen Rekordmeister in der Königsklasse auflief.

Beim Champions-League-Achtelfinale feierte der 16-jährige Filip Pavić sein Profi-Debüt für den FC Bayern München und ist damit der jüngste CL-Debütant beim deutschen Rekordmeister.

Der Innenverteidiger beging erst im Januar seinen 16. Geburtstag und gab jetzt schon sein Champions-League-Debüt gegen Atalanta Bergamo. Aber wer ist Filip Pavić eigentlich?

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Der Rechtsfuß verlängerte im Januar seinen Vertrag bei Bayern und spielt gegenwärtig eigentlich in der U17-Mannschaft des Vereins. Der 16-Jährige durchläuft seit sieben Jahren unterschiedliche Jugendmannschaften in der bayerischen Landeshauptstadt. 2019 wechselte er von der Jugend des SV Waldperlach nach München.

In der aktuellen Saison lief er bereits für die U17- und U19-Mannschaft der Bayern auf und kam bei der UEFA Youth League ebenfalls auf einen Einsatz. Jetzt gehört auch die Champions League zu dieser Liste. In der 72. Minute kam Pavić für Josip Stanišić beim Spielstand von 4:0 für die Gastgeber auf den Platz.

Der Innenverteidiger, der auch als rechter Verteidiger oder im defensiven Mittelfeld spielen kann, ist zudem Teil der deutschen U16-Nationalmannschaft und lief dort bereits als Kapitän auf.

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