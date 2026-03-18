ran Fußball FC Bayern - Fans toben nach Kane-Elfer: "Bullshit-Regelung" Videoclip • 02:04 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern hat die Pflichtaufgabe im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo souverän gelöst. Noten und Einzelkritik der Münchner.

Der FC Bayern steht wie erwartet im Viertelfinale der Champions League und trifft dort im April auf Real Madrid. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany gewann am Mittwochabend auch das Rückspiel des Achtelfinales gegen Bergamo locker mit 4:1 (1:0) und zog nach dem deutlichen 6:1-Sieg im Hinspiel problemlos in die nächste Runde ein. Dabei konnte vor allem Ersatz-Kapitän Harry Kane überzeugen, doch auch zwei Youngster präsentierten sich in starker Form und können am Donnerstag auf eine DFB-Nominierung hoffen. ran hat die Bayern-Stars in einer Einzelkritik benotet.

Jonas Urbig Der Keeper ist nur acht Tage nach seiner Gehirnerschütterung rechtzeitig fit, sodass der 16-jährige Leonard Prescott doch nicht zum Rekord-Debüt kommt. Muss nach sechs Minuten den Ball aus dem Tor holen, doch Lookman steht zuvor im Abseits. Hat ansonsten wenig zu tun, der frei auf ihn laufende De Ketelaere schießt vorbei (29.). Dann aber bärenstark, als er gegen den völlig freistehenden Pasalic das 1:1 verhindert (44.). Hält auch nach der Pause gegen Bellanova (53., 72.) und Pasalic seinen Kasten sauber (69.). Beim 1:4 durch Samardzic aber chancenlos (85.). Trotzdem ein souveräner Auftritt, für den er allem Anschein nach mit der erstmaligen Berufung in die Nationalmannschaft belohnt wird. ran-Note: 2

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Josip Stanisic Der Kroate fokussiert sich zunächst darauf, Karl den Rücken freizuhalten. Hat defensiv alles im Griff und marschiert daher vor allem in der zweiten Hälfte immer wieder mit nach vorne. Bereitet so auch Guerreiros Großchance vor. Geht nach 72 Minuten vom Platz. ran-Note: 3

Min-jae Kim Der Südkoreaner ersetzt wie erwartet Dayot Upamecano, damit dieser sich keine Gelbsperre fürs Viertelfinale abholt. Aufmerksam und gut im Zweikampf, insgesamt ordentliche Vorstellung. Schläft aber beim späten Gegentreffer, als er Samardzic einköpfen lässt. ran-Note: 3

Jonathan Tah Der Abwehrchef ist wie üblich zweikampfstark und stellungssicher, sodass nur selten Gefahr in der Bayern-Defensive aufkommt. ran-Note: 3

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Tom Bischof Der Youngster darf links hinten ran, weil Konrad Laimer ebenfalls vor einer möglichen Gelbsperre geschützt werden soll. Geht immer wieder mit nach vorne, scheitert mit einem 15-Meter-Schuss an Gästekeeper Sportiello (17.). Muss leicht angeschlagen ausgewechselt werden (72.). ran-Note: 3

Leon Goretzka Der Nationalspieler rückt für den gesperrten Joshua Kimmich ins zentrale Mittelfeldzentrum. Läuft dort viele Räume zu, agiert aber eher unauffällig. 18-Meter-Abschluss weit übers Tor (34.). ran-Note: 3

Aleksandar Pavlovic Bayerns Ballmaschine spielt bis zur Auswechslung die meisten Pässe und stopft gewohnt laufstark die Lücken in der Rückwärtsbewegung. Scheitert ebenfalls aus der Distanz an Sportiello (15.). Macht schon nach 55 Minuten beim Stand von 2:0 Platz für Ofli. ran-Note: 3

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Lennart Karl Das Toptalent, das vermutlich am Donnerstag erstmals für die DFB-Auswahl nominiert wird und rechtsaußen den gesperrten Michael Olise vertritt, ist zu Beginn auffälligster Münchner Offensivakteur. Stets anspielbar und mit vielen Aktionen, wobei der letzte Pass nicht immer ankommt. Belohnt sich aber für seine engagierte Leistung mit dem schönen Treffer zum 3:0 (56.). Bereits sein viertes Tor in der Königsklasse. Zudem noch mit traumhaftem Pass auf Diaz vor dem 4:0. ran-Note: 2

Raphael Guerreiro Der Portugiese darf auf seiner Lieblingsposition hinter Kane auch mal wieder von Anfang an auflaufen. Lässt sein Können immer wieder mal aufblitzen, scheitert nach einem Solo an Sportiello (12.). Fällt in der FCB-Offensive etwas ab. Ein wenig bezeichnend, dass er freistehend vor dem Tor vorbeizielt, statt das frühe 2:0 zu machen (52.). ran-Note: 4

Luis Diaz Der Kolumbianer wie immer sehr engagiert und vor der Pause mit einer guten Chance, als er aber das Tor nicht trifft (10.). Tut sich insgesamt aber schwer, in die Partie zu finden. Nach der Pause deutlich stärker. Mit der Vorlage zum dritten Tor und in der 70. Minute nach einem Solo mit schönem Lupfer Torschütze zum 4:0. ran-Note: 2

Harry Kane Der Engländer führt die Bayern erstmals als Kapitän aufs Feld. Versucht viel, kommt aber zunächst kaum einmal zum Abschluss. Holt allerdings den Elfmeter heraus, als Scalvini seinen Schuss mit der Hand abwehrt. Trifft dann im zweiten Versuch vom Punkt zum 1:0 (25.). Sorgt in der 54. Minute mit einem Traumtor in den Winkel für das 2:0. Sein zehntes Tor in der Champions League und schon sein 46. Saisontreffer. Und auch am dritten Tor kurz darauf ist er beteiligt. Geht nach 72 Minuten raus. ran-Note: 1

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Deniz Ofli (ab 55.) Der 18 Jahre alte Deutsch-Türke ersetzt Pavlovic und rückt auf die linke Seite. Wenig später mit einem Ballgewinn am 3:0 beteiligt. Auch danach mit einem guten Profi-Debüt. ran-Note: 2

Serge Gnabry (ab 72.) Der Nationalspieler kommt in der Schlussphase für Bischof und agiert aufgrund der geballten Offensivkraft auf dem Platz ungewohnt defensiv. ran-Note: 3

Filip Pavic (ab 72.) Der Mittelfeldspieler kommt ebenfalls zu seinem Debüt bei den Profis und ist der erste Bayern-Spieler im Seniorenbereich, der 2010 geboren wurde. Mit 16 Jahren und 58 Tagen zudem der jüngste Akteur, der je für den Rekordmeister in der Champions League aufgelaufen ist. ran-Note: 3

Nicolas Jackson (ab 72.) Der Senegalese, der am Samstag in Leverkusen die Rote Karte sah, rückt für Kane in die Sturmspitze. Hat dort aber keine gefährlichen Szenen mehr. ran-Note: 4