Deutschland vs. Ghana live auf Joyn
Fußball - Deutschland vs. Ghana live: DFB-Länderspiel im Free-TV, Joyn-Livestream und im Ticker
Aktualisiert:von ran
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Videoclip • 01:28 Min • Ab 12
Deutschland empfängt im Rahmen eines WM-Testspiels die Auswahl von Ghana. Wer zeigt die Partie im TV, Stream und Ticker?
Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich in der wichtigen Vorbereitungsphase vor der WM 2026. Die Männer von Julian Nagelsmann empfangen drei Tage nach dem ersten Länderspiel in der Schweiz die Auswahl aus Ghana.
Die Partie wird am 30. März in Stuttgart steigen, wo um 20:45 Uhr (im Liveticker und auf Joyn) der Anpfiff ertönt.
Um das DFB-Team gibt es wenige Monate vor der WM noch einige Fragezeichen. Zu wechselhaft waren die Leistungen in der WM-Qualifikation. Zudem stellt sich bei einigen Spielern wie Florian Wirtz, Kai Havertz, Antonio Rüdiger und Jamal Musiala die Frage, wie gut die Form wirklich ist.
Für Nagelsmann geht es darum, im Testspiel gegen die "Black Stars" wichtige Antworten zu finden. Man darf davon ausgehen, dass die Aufstellung schon ähnlich wie bei der WM aussehen wird.
Einfach wird der Test gegen Ghana jedenfalls nicht, weshalb er auch schon als Indikator für das WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste dienen kann.
Fußball-WM 2026 - Qualifikation: Wann finden die Playoffs statt und wie ist der Modus?
Beide Teams trafen in der Historie erst dreimal aufeinander. Deutschland hat zwei Spiele gewonnen und einmal Remis gespielt. Sowohl bei der WM 2010 als auch bei der WM 2014 trafen beide Nationen aufeinander und lieferten sich enge Duelle.
Deutschland gewann 2010 1:0, musste sich 2014 jedoch mit einem 2:2-Remis begnügen.
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Deutschland vs. Ghana live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Länderspiel statt?
Partie: Deutschland vs. Ghana
Wettbewerb: Testspiel
Datum: 30. März 2026
Uhrzeit: 20:45 Uhr
Austragungsort: MHP Arena (Stuttgart)
Deutschland empfängt Ghana: Läuft das Länderspiel live im Free-TV?
Ja, das Spiel wird live und kostenlos von der ARD übertragen. Die Sendung beginnt um 20:15 Uhr, ehe um 20:45 Uhr der Ball rollen wird.
Deutschland vs. Ghana live: Wo kann ich das Match im Livestream sehen?
Das Match zwischen Deutschland und Ghana ist im kostenlosen Livestream auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek zu sehen. Der Stream wird auch auf Joyn kostenlos empfangbar sein.
Deutschland gastiert in der Schweiz: Wo finde ich einen Liveticker?
Länderspiel live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Schweiz vs. Deutschland
Begegnung: Deutschland vs. Ghana
Datum und Uhrzeit: 30. März 2026; 20:45 Uhr
Trainer: Otto Addo (Ghana), Julian Nagelsmann (Deutschland)
Free-TV: ARD
Livestream: Joyn, ARD-Mediathek
Liveticker: ran.joyn.de
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