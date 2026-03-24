Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

DFB-Team

Länderspiel: Schweiz vs. Deutschland live - Wer zeigt die DFB-Partie im TV, Stream und im Ticker?

Aktualisiert:

von ran

ran Fußball

Antonio Rüdiger über harte Fouls: "Hätte ich gewollt, hätte ich ihn verletzt."

Videoclip • 01:33 Min

Deutschland gastiert im Rahmen eines WM-Testspiels in der Schweiz. Wer zeigt die Partie im TV, Stream und Ticker?

Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt die heiße Phase der Vorbereitung auf die WM 2026. Ende März stehen für das Team von Julian Nagelsmann zwei wichtige Testspiele in der Schweiz und gegen Ghana an.

Das Match in der Schweiz, das gleichzeitig das erste Länderspiel des Jahres ist, steigt am 27. März (ab 20:45 im Liveticker), ehe am 30. März das zweite Match gegen Ghana wartet.

Nach der zunächst unrunden, dann aber am Ende doch noch souveränen Qualifikation für die WM, gilt es nun mit dem Finetuning zu beginnen.

Die Schweiz und Deutschland sind bislang in 54 Länderspielen aufeinandergetroffen. Davon gewann Deutschland 36 Matches, während je neun Partien mit einem Sieg für die Schweiz oder einem Remis endeten.

Zuletzt trafen die beiden Länder im Rahmen der EM 2024 aufeinander. Das Gruppenspiel endete mit 1:1. Deutschland ist seit vier Spielen gegen die Eidgenossen sieglos.

Wir fassen alle Informationen zum Spiel und der TV-Übertragung zusammen.

Schweiz vs. Deutschland live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Länderspiel statt?

  • Partie: Schweiz vs. Deutschland

  • Wettbewerb: Testspiel

  • Datum: 27. März 2026

  • Uhrzeit: 20:45 Uhr

  • Austragungsort: St. Jakob-Park (Basel)

- Anzeige -
- Anzeige -

Deutschland gastiert in der Schweiz: Läuft das Länderspiel live im Free-TV?

Ja, das Spiel wird live und kostenlos auf RTL übertragen. Die Sendung beginnt um 20:15 Uhr, also 30 Minuten vor Anpfiff.

Schweiz vs. Deutschland live: Wo kann ich das Match im Livestream sehen?

Das Match zwischen der Schweiz und Deutschland kann auf RTL+ gestreamt werden. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Einen Gratis-Stream gibt es nicht.

Die nächsten Live-Übertragungen im Fußball

  • Bald verfügbar

    Freitag, 27.03. 17:30 • Fussball

    U21 EM-Qualifikation: Deutschland-Nordirland im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    165 Min

    Bald verfügbar

    Freitag, 27.03. 17:30 • Fussball

    U21 EM-Qualifikation: Deutschland-Nordirland im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    165 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 28.03. 13:30 • Fussball

    Landespokale: u.a. RW Erfurt- CZ Jena im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    190 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 28.03. 13:30 • Fussball

    Landespokale: u.a. RW Erfurt- CZ Jena im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    190 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 28.03. 14:00 • Fussball

    Bayern-Pokal: Regensburg-1860 München im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 28.03. 14:00 • Fussball

    Bayern-Pokal: Regensburg-1860 München im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

Deutschland gastiert in der Schweiz: Wo finde ich einen Liveticker?

Einen Liveticker zum Länderspiel gibt es auf ran.joyn.de.

- Anzeige -
- Anzeige -

Länderspiel live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Schweiz vs. Deutschland

  • Begegnung: Schweiz vs. Deutschland

  • Datum und Uhrzeit: 27. März 2026; 20:45 Uhr

  • Trainer: Murat Yakin (Schweiz), Julian Nagelsmann (Deutschland)

  • Free-TV: RTL

  • Livestream: RTL+

  • Liveticker: ran.joyn.de

Alles zum Fußball