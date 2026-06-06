WM-Vorbereitung
USA vs. Deutschland heute live: DFB-Testspiel im Livestream, Free-TV und Ticker - die Aufstellungen
Aktualisiert:von ran.de
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Die Weltmeisterschaft steht vor der Tür: Für das DFB-Team ist das Länderspiel gegen die USA der letzte Test vor der WM in Amerika. ran zeigt, wie ihr das Testspiel gratis verfolgen könnt.
Acht Tage vor dem WM-Auftaktspiel gegen Curacao bestreitet die DFB-Elf ihr letztes Vorbereitungsspiel gegen Gastgeber USA.
Im Soldier Field in Chicago will die deutsche Mannschaft die Generalprobe für die Endrunde meistern.
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Auch für die US-amerikanische Nationalmannschaft ist es das letzte Länderspiel vor dem WM-Auftakt gegen Paraguay.
Im Kader von Trainer Mauricio Pochettino stehen auch einige bekannte Gesichter aus der Bundesliga: Mit Joe Scally und Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach) sowie Malik Tillman (Bayer Leverkusen) spielen derzeit drei US-Profis in der höchsten deutschen Spielklasse.
+++ Update, 19:30 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++
USA: Freese - Freeman, M. Robinson, Ream - Dest, McKennie, T. Adams, A. Robinson, M. Tillman, Pulisic - Balogun.
Deutschland: Baumann - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown - F. Nmecha, Pavlovic, Sane, Musiala, Wirtz - Havertz.
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USA vs. Deutschland heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das DFB-Testspiel statt?
Deutschland spielt am Samstag, den 06. Juni 2026, um 20:30 Uhr gegen die US-amerikanische Nationalmannschaft.
Fußball-Länderspiel heute live: Läuft USA gegen Deutschland im Free-TV?
Ja, das Spiel wird live und kostenlos von RTL übertragen. Die Sendung beginnt um 20:15 Uhr, ehe um 20:30 Uhr der Ball rollen wird.
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USA vs. Deutschland live: Wo kann ich das Match heute im Livestream sehen?
Das DFB-Länderspiel läuft im Livestream auf RTL+. Allerdings ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Deutschland spielt heute gegen die USA: Wo gibt's einen Liveticker zum DFB-Spiel?
Einen Liveticker zum Länderspiel gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Übersicht zur Freundschaftsspiel-Übertragung heute: Deutschland gegen USA
Spiel: USA vs. Deutschland
Datum und Uhrzeit: 06. Juni 2026; 20:45 Uhr
Trainer: Mauricio Pochettino (USA), Julian Nagelsmann (Deutschland)
Free-TV: RTL
Livestream: RTL+
Liveticker: ran.joyn.de
Austragungsort: Soldier Field (Chicago)
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