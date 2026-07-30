FIFA-Beben: Darum geht es beim geplanten WM-Verkauf - so viel Geld sollen die Verbände bekommen

:newstime FIFA will Rechte an WM verkaufen Videoclip • 01:46 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Gianni Infantino will die WM verkaufen. Zurzeit kocht kein anderes Thema so hoch wie das Vorhaben um die WM-Privatisierung der FIFA. Hier die wichtigsten Antworten zu den umstrittenen Plänen.

Durch die Aktualität des Deals haben viele Fans noch Fragen zu dem Thema offen. Wie sieht das Vorhaben aus? Wer sind die Profiteure? Oder was sind die Gefahren? Hier erfährst du alles, was du zu dem umstrittenen FIFA-Vorhaben wissen musst.

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WM-Verkauf der FIFA: Was ist passiert? Die FIFA und ihr Chef Gianni Infantino haben die Fußballwelt mit ihrem Plan zum Verkauf von WM-Anteilen an private Investoren in Aufruhr versetzt. Der Weltverband plant die Gründung einer Tochtergesellschaft namens FIFA Forward Enterprise (FFE), die alle kommerziellen Aktivitäten und Turnierorganisationen bündeln soll. Die UEFA übte scharfe Kritik und warnte vor einem Verkauf der "Seele" des Fußballs. Laut Infantino geht es dagegen um "die Demokratisierung des Fußballs weltweit". FIFA plant Verkauf von WM-Anteilen - Infantino verteidigt sich: "Eine Chance, keine Verpflichtung" - News im Ticker

Infantinos Plan: Wie sieht das Vorhaben konkret aus? Die FIFA will nach eigenen Angaben "das volle wirtschaftliche Potenzial der Übertragungsrechte und Sponsoringverträge über das gesamte Turnierportfolio im Männer-, Frauen- und Jugendfußball" ausschöpfen. "Sorgfältig" ausgewählte Investoren sollten "Minderheitsbeteiligungen ohne Kontrollrechte an der FFE" erwerben, hieß es in einer Stellungnahme. Basierend auf einer Unternehmensbewertung von 20 Milliarden US-Dollar werde die FFE dieses Jahr bis zur 4,2 Milliarden US-Dollar aufbringen. Laut Berichten sollen bis zu 20 Prozent der Anteile verkauft werden. "Es ist ein Vorschlag, ein Angebot, Teil eines demokratischen Beratungsprozesses", sagte Infantino in einem am Mittwochabend veröffentlichten Video: "Es ist eine Gelegenheit, aber keine Verpflichtung." Er verspreche sich davon die "Erschließung bisher nicht realisierter Werte". Die kommerzielle Seite des Fußballs zu stärken, sei "der logische nächste Schritt". UEFA: Wegen Privatisierungspläne der FIFA - Beratung über WM-Boykott schon am Mittwoch?

Was steckt hinter dem FIFA-Deal? "Vorbehaltlich" der Zustimmung durch eine Mehrheit der Mitgliedsverbände und des Councils, in dem auch DFB-Chef Bernd Neuendorf sitzt, soll laut FIFA die Investorengruppe von Thrive Capital angeführt werden, einer Investmentgesellschaft von Joshua Kushner, Bruder von Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump. Infantinos Verbindungen zu Trump stehen schon seit der Vergabe des "Friedenspreises" im Fokus, Kritiker weisen in Bezug auf die neuen Pläne auf einen möglichen Interessenkonflikt hin. Es ist der jüngste Schritt unter Infantinos Führung, um die FIFA mit noch mehr Geld zu einem kommerziellen Giganten zu entwickeln. Laut Medien wurde den 211 Mitgliedsverbänden von der FIFA bereits eine Frist bis zum 19. September zur Abstimmung gesetzt. Wann das Council abstimmen würde, blieb zunächst offen. Der nächste Kongress findet im März 2027 in Marokko statt.

Wer profitiert vom Verkauf der WM-Anteile und wie viel Geld gibt es für die Verbände? Zum einen ein Großteil der 211 Mitgliedsverbände. Weil sich die Ausschüttung an sie über das FIFA Fast Forward Programme (FFFP) mehr als verdoppeln könnte. Von derzeit acht Millionen US-Dollar pro Vierjahres-Zyklus stiege der Betrag laut des Weltverbands zunächst auf 20 Millionen und bis 2035 auf bis zu 24 Millionen US-Dollar. Dazu käme optional eine Einmalzahlung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar. Eine große Menge Geld für manch kleinen Verband. Zum anderen profitiert Infantino. Das Geld dient dem FIFA-Chef als Machtinstrument. Er dürfte nächstes Jahr ohne Gegenkandidaten bis 2031 im Amt bestätigt werden. Laut "Times" hegt er dazu Ambitionen, den Vorsitz des neuen Unternehmens zu übernehmen. Mit einem lukrativen Gehalt? Verkauf der Fußball-WM: So viel Geld würde Gianni Infantino damit verdienen

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Wie fallen die Reaktionen aus? DFB-Präsident Bernd Neuendorf ist empört. "Ich habe mit Kollegen aus dem FIFA-Council gesprochen, wir sind sehr überrascht und verärgert, dass wir so etwas aus der Zeitung erfahren müssen. Das ist kein Umgang", sagte er. Es sei "ein fatales Zeichen", die Fußball-WM für Investoren zu öffnen. "Der Fußball lebt von der Akzeptanz der Gesellschaft, wir dürfen ihn nicht zum Spielball von Investoren machen. Die Akzeptanz der Fans dürfen wir nicht verlieren, aber wir sind auf dem besten Wege, diese Akzeptanz zunichte zu machen. Das halte ich für überaus problematisch und nicht zustimmungsfähig." Die "Times" zitierte einen nicht namentlich genannten hochrangigen Funktionär, der den Plan als "potenziell deutlich schlimmer als die europäische Super League" bezeichnete. Er sprach von einer "Atombombe". Die Europäer sehen eine Grenze überschritten. "Die Seele und die Führung des Fußballs sind keine Vermögenswerte, mit denen gehandelt werden darf – insbesondere dann nicht, wenn völlig intransparent ist, wer finanziell davon profitiert", hieß es in einem UEFA-Statement: "Es ist nicht an der FIFA, ihn zu verkaufen." Die "Times" titelte: "WM zu verkaufen". Die Verbände CONCACAF und AFC bemängelten "das Fehlen eines ordnungsgemäßen Verfahrens". WM-Verkauf: Die UEFA muss sich von der FIFA abspalten! Ein Kommentar WM 2026: Verkaufspläne der FIFA - UEFA droht wohl mit Boykott!

Fußball-WM vor Verkauf: Welche Gefahren bestehen? Die FIFA betont, dass sie die "alleinige Kontrolle" über die FFE sowie die Entscheidungsgewalt "über die Führung des Fußballs, Wettbewerbe, den internationalen Spielkalender sowie alle regulatorischen und sportlichen Entscheidungen" behalte. Kritiker befürchten jedoch, dass sich die FIFA durch den Einbezug privater Investoren erheblichem externen Druck aussetzt. Etwa mit Blick auf eine weitere Vergrößerung der WM und der Klub-WM oder eine häufigere Austragung der Turniere als alle vier Jahre. Der "Guardian" analysierte: "Dies nährt die Befürchtung, dass sie eine häufigere Austragung der WM anstreben und diese nur noch in den lukrativsten Märkten, wie beispielsweise den USA, zulassen würden." Mit Blick auf die WM 2030 in sechs Ländern diskutiert die FIFA derzeit schon eine weitere Aufstockung von 48 auf 64 Teams. Kommentar: Klare Sache - darum darf die WM nicht erweitert werden!

Ist das Investoren-Vorhaben neu? Nicht unbedingt. Es ist bereits Infantinos zweiter Versuch. 2018 erzielte er eine grundsätzliche Einigung über 25 Milliarden US-Dollar für eine erweiterte Klub-WM, als mögliche Geldgeber galten damals die japanische SoftBank sowie der Staatsfonds Saudi-Arabiens. Auch aufgrund des Widerstands aus Europa fand Infantino nicht genügend Unterstützung.

Was bedeutet der neue Vorstoß für das Verhältnis zwischen FIFA und UEFA? Schon durch den "Fall Balogun" hat sich der Ton der Europäer nochmals verschärft. Nachdem die Sperre des US-Stürmers bei der WM infolge eines Trump-Anrufs bei Infantino ausgesetzt worden war, sprach die UEFA von der Überschreitung einer "roten Linie". Diesen Worten folgten bislang keine Taten. Einen Gegenkandidaten zu Infantino, der sich dank der WM in den USA, Mexiko und Kanada über Rekordeinnahmen in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar freuen darf, haben die Europäer nicht aufgebaut. Da in den Nationalteams aus Spanien, Frankreich oder England wichtige Zugpferde einer WM aus Europa kommen, besitzt die UEFA aber durchaus einen Hebel, worauf auch Hans-Joachim Watzke verwies. Das Portal "Bloomberg" schrieb am Dienstagabend: "Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person erwägt die UEFA einen Boykott von FIFA-Veranstaltungen." Am Mittwoch soll es diesbezüglich bereits eine Dringlichkeitssitzung gegeben haben. Auch interessant: Fußball: Wie könnte Gianni Infantino als FIFA-Präsident gestürzt werden? Die Varianten im Überblick

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