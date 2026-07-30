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Fußballprofi in Belgien brutal ausgeraubt: Wertgegenstände gestohlen
Veröffentlicht:von ran.de
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Schock für Fußballprofi Mohammed Fuseini: Der Mittelstürmer des belgischen Topklubs Union Saint-Gilloise ist nach einem Nachtclub-Besuch von einer Gruppe Unbekannter brutal überfallen worden.
Schlimmes Erlebnis für Fußballprofi Mohammed Fuseini vom belgischen Spitzenklub Union Saint-Gilloise. Der 24-Jährige ist in Brüssel nach einem Nachtclub-Besuch von mehreren Unbekannten brutal überfallen und ausgeraubt worden. Das berichtet unter anderem die belgische Zeitung "HLN".
Demnach habe Fuseini am Sonntagmorgen gegen 6:30 Uhr den Nachtclub "Bloody Louis" verlassen und sich gerade in sein Auto gesetzt, als die fünfköpfige Gruppe den Stürmer von Saint-Gilloise aus dem Wagen gezerrt haben soll. Videos dokumentieren den Überfall.
Zwei Angreifer hielten Fuseini fest, während die anderen seine Taschen und den Wagen durchsuchten. Dabei stahlen sie unter anderem eine Rolex-Armbanduhr. Ob weitere Wertgegenstände entwendet wurden, ist noch offen. Nachdem sie ihre Suche beendet hatten, ließen die Räuber von Fuseini ab.
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Erster Verdächtiger offenbar festgenommen
Die belgische Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, ein Verdächtiger wurde laut "HLN" bereits identifiziert und festgenommen. Fuseini selbst überstand den Überfall zumindest körperlich unversehrt, wie sein Verein mitteilte. Bereits am nächsten Tag nahm er wieder am Training teil.
Fuseini war 2024 von Sturm Graz nach Belgien zu Saint-Gilloise gewechselt. Im Mai 2025 bestritt er seine bislang einzigen beiden Einsätze für die ghanaische Nationalmannschaft. In den WM-Kader der "Black Stars" hatte es Fuseini nicht geschafft.
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