Schock für Fußballprofi Mohammed Fuseini: Der Mittelstürmer des belgischen Topklubs Union Saint-Gilloise ist nach einem Nachtclub-Besuch von einer Gruppe Unbekannter brutal überfallen worden.

Schlimmes Erlebnis für Fußballprofi Mohammed Fuseini vom belgischen Spitzenklub Union Saint-Gilloise. Der 24-Jährige ist in Brüssel nach einem Nachtclub-Besuch von mehreren Unbekannten brutal überfallen und ausgeraubt worden. Das berichtet unter anderem die belgische Zeitung "HLN".

Demnach habe Fuseini am Sonntagmorgen gegen 6:30 Uhr den Nachtclub "Bloody Louis" verlassen und sich gerade in sein Auto gesetzt, als die fünfköpfige Gruppe den Stürmer von Saint-Gilloise aus dem Wagen gezerrt haben soll. Videos dokumentieren den Überfall.

Zwei Angreifer hielten Fuseini fest, während die anderen seine Taschen und den Wagen durchsuchten. Dabei stahlen sie unter anderem eine Rolex-Armbanduhr. Ob weitere Wertgegenstände entwendet wurden, ist noch offen. Nachdem sie ihre Suche beendet hatten, ließen die Räuber von Fuseini ab.