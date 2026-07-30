Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Fußball

Verkauf der Fußball-WM: Diese irre Summe würde Gianni Infantino winken

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball

WM 2026: Er hat's getan! Cucurella löst Tattoo-Versprechen ein

Videoclip • 01:11 Min

Die Privatisierungspläne der FIFA in Bezug auf die Fußball-WM könnten wohl auch für Präsident Gianni Infantino äußert lukrativ werden.

Nach dem Abschluss der Mega-WM 2026 treibt FIFA-Boss Gianni Infantino seine Pläne zur Privatisierung der Weltmeisterschaft weiter voran – und das könnte auch ihm persönlich zum Vorteil dienen.

So berichtet die "Times", dass der Schweizer nach einer weiteren Amtszeit selbst Boss jenes Unternehmens werden könnte, an welches die Endrunde ausgelagert werden soll. In diesem Zusammenhang könnte er dann auch finanziell in völlig neue Sphären vorstoßen.

Dem Bericht zufolge könnte sich Infantinos Gehalt an dem von NFL-Commissioner Roger Goodell orientieren, der pro Jahr rund 64 Millionen Dollar und damit mehr als 56 Millionen Euro mehr bekommt.

Für Infantino wäre dies fast eine Verzehnfachung seines aktuellen Gehalts. Aber: Die FIFA dementierte eine entsprechende Meldung bereits, so sei ein CEO-Posten für den 56-Jährigen "nie diskutiert worden".

Die nächsten Livestreams auf Joyn

  • Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

    Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

  • Bald verfügbar

    Heute, 22:00 Uhr • WWE

    WWE NXT im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    100 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 22:00 Uhr • WWE

    WWE NXT im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    100 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball

    Testspiel live: Dynamo Dresden – 1. FC Union Berlin

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball

    Testspiel live: Dynamo Dresden – 1. FC Union Berlin

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

FIFA verkündet Privatisierungspläne für WM und Klub-WM

Jüngst hatte die FIFA bestätigt, dass eine neue Gesellschaft gegründet werden soll, die in Zukunft WM und Klub-WM verwaltet.

Zwar würde die FIFA Mehrheitsgesellschafter bleiben, allerdings könnten private Investoren 20 bis 30 Prozent der Anteile erwerben, was massive Einnahmen zur Folge hätte.

Auch interessant: Kommentar: Die UEFA muss sich von der FIFA abspalten!

Und: WM-Verkauf: Pressestimmen zum Investorendeal der FIFA - "existenzielle Bedrohung" und "Eskalation" Außerdem: Infantino vor US-Ausschuss vorgeladen: Das sind die Vorwürfe

Dir gefallen ran-News?

Mehr Fußball-News