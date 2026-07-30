Der FC Bayern absolviert sein Trainingslager am Tegernsee. Am 30. Juli steht das traditionelle Testspiel gegen den ortsansässigen FC Rottach-Egern an.

Wie jedes Jahr stationiert der FC Bayern im Rahmen der Saison-Vorbereitung im Trainingslager am Tegernsee. Der viertägige Kurztrip endet wie gewohnt mit einem Testspiel gegen den ortsansässigen FC Rottach-Egern.

Die Münchner haben vor dem Trainingslager ihren ersten Testkick gegen Wehen-Wiesbaden in einer ganz jungen Besetzung absolviert, diesen jedoch mit 1:2 verloren.

Beim Testspiel gegen Rottach-Egern dürften jedoch auch einige WM-Fahrer wieder mit dabei sein. Die deutschen Nationalspieler, Kim min-jae, Alphonso Davies und Hiroki Ito sollen nach dem Leistungstest am Montag bereits am Dienstag mit dem Team trainieren.

Folgerichtig dürften viele große Namen auch beim Test gegen den unterklassigen Klub zum Einsatz kommen.