Ligue 1
Champions League: Einsatz gegen den FC Bayern München? Paris St. Germain gibt erste Diagnose bei Vitinha bekannt
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:18 Min
PSG-Star Vitinha zieht sich im Ligaspiel gegen Olympique Lyon eine Verletzung zu. Der Ligue-1-Klub gibt eine erste Diagnose bekannt.
Am Sonntagabend kassierte Paris Saint-Germain eine überraschende 1:2-Niederlage gegen Olympique Lyon. Besonders bitter für PSG: Mittelfeldstratege Vitinha zog sich während der Partie eine Verletzung zu und musste bereits in der 39. Minute ausgewechselt werden.
Nun hat der französische Hauptstadtklub eine erste Diagnose bekanntgegeben und mitgeteilt, dass Vitinha an einer Entzündung der rechten Ferse leide und "in den kommenden Tagen in Behandlung" bleibe.
"Am Ende der Woche" soll dann eine weitere Untersuchung erfolgen. Der 26-Jährige verpasst damit mindestens die beiden Ligaspiele gegen den FC Nantes am Mittwoch und bei Angers SCO am Samstag.
Ob er am Dienstag, 28. April, im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern München (ab 21 Uhr im Liveticker) zur Verfügung steht, ist derweil noch unklar. Auskunft in Sachen Ausfallzeit gab PSG nicht.
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PSG mit Pleite gegen Lyon
Gegen Olympique hatten Real Madrids Leihspieler Endrick (6.) und Afonso Moreira (18.) früh für die Gäste aus Lyon getroffen. Für PSG erzielte der eingewechselte Georgier Khvicha Kvaratskhelia in der vierten Minute der Nachspielzeit nur noch den Anschlusstreffer. Zudem vergaben die Gastgeber in der 33. Minute durch den Portugiesen Goncalo Ramos einen Elfmeter.
Durch die Niederlage schmolz der Vorsprung auf Verfolger RC Lens (62 Punkte) auf einen Zähler. Allerdings hat PSG ein Spiel weniger bestritten.
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