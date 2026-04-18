Das Rückspiel im Viertelfinale der Champions League gegen Real Madrid (4:3) könnte für den FC Bayern München ein böses Nachspiel haben. Sportdirektor Christoph Freund äußert sich zur Möglichkeit eines Fan-Ausschlusses im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain.

Für den FC Bayern München könnte der Innenraumsturm einiger Fans in der Allianz Arena ein böses Nachspiel haben: Gegen Ende des Champions-League-Duells mit Real Madrid wurden mehrere Journalisten verletzt.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat ein Disziplinarverfahren gegen den deutschen Meister eingeleitet, insgesamt geht es im Zusammenhang mit der Partie gleich um mehrere Vorwürfe.

Der "kicker" nannte bereits die Möglichkeit, das im schlimmsten Fall sogar ein Fan-Ausschluss für das Halbfiinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain drohen könnte.

Bei der Pressekonferenz der Bayern vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart drückte Sportdirektor Christoph Freund sein Bedauern über die Vorfälle aus. "Dass Journalisten verletzt worden sind, tut uns sehr leid. Wir sind mit den Journalisten und den Gremien im Austausch", sagte Freund. "Am Ende waren es sehr viele Emotionen, auch Chaos."

Auf Nachfrage betonte der Österreicher aber auch, dass die Sorge vor einer drakonischen Strafe durch der UEFA "nicht groß" sei. Denn "der Austausch mit der UEFA ist gut und eng, über die gesamte Saison" sagte Freund und verwies auf den guten Ruf der Allianz Arena: "Es war eine extreme Situation, aber die UEFA weiß, dass es eines der sichersten Stadien ist."

Deshalb gehe er davon aus, "dass wir mit einem vollen Stadion gegen Paris ein Fußballfest feiern können".