Fußball
Lionel Messi denkt nicht an Karriereende: Will spielen, "bis ich nicht mehr kann"
Veröffentlicht:von SID
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Lionel Messi: Gehalt geleakt! So viel Kohle verdient er in Miami
Videoclip • 01:05 Min
Mit inzwischen 39 Jahren denkt Fußball-Superstar Lionel Messi eigenen Angaben zufolge noch lange nicht an ein Karriereende.
Superstar Lionel Messi denkt trotz seines fortgeschrittenen Fußball-Alters noch lange nicht an ein Karriereende. "Ich liebe es, Fußball zu spielen, und ich werde es tun, bis ich nicht mehr kann", sagte der Argentinier in einem YouTube-Interview mit Gastgeber Pollo Alvarez.
Seine Motivation sei weiterhin enorm: "Ich bin konkurrenzfähig. Ich mag es, alles zu gewinnen - ich lasse nicht einmal meinen Sohn bei Videospielen gewinnen." Der achtmalige Ballon-d'Or-Gewinner wird im Juni 39 Jahre alt.
Bei seinem Verein Inter Miami steht Messi noch bis 2028 unter Vertrag, zuletzt wurde er als wertvollster Spieler der Major League Soccer ausgezeichnet. Nun richtet er den Blick auf die Fußball-Weltmeisterschaft.
Nach dem Erfolg 2022 in Katar tritt Argentinien bei der XXL-WM in den USA, Mexiko und Kanada als Titelverteidiger an.
"Wir wissen, dass die Weltmeisterschaft aufgrund des Niveaus der teilnehmenden Mannschaften immer eine komplizierte Angelegenheit ist. Wir müssen hoffnungsvoll sein – so wie es jeder Argentinier immer ist, wenn es um einen offiziellen Wettbewerb geht, - aber wir müssen auch anerkennen, dass es andere Favoriten vor uns gibt, die in besserer Form anreisen", sagte er.
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Messi nennt WM-Favoriten
Auf die Frage nach den Favoriten, antwortete Messi: "Ich glaube, dass Frankreich derzeit wieder sehr stark aussieht; sie verfügen über eine Fülle hochkarätiger Spieler. Ich halte auch Spanien für einen Anwärter, ebenso wie Brasilien - auch wenn sie in letzter Zeit nicht in Bestform waren."
Die Nationalmannschaften von Deutschland, England und Portugal gehören laut Messi eher in den erweiterten Favoritenkreis.
Argentinien wiederum, sagte Messi, sei "in guter Form, auch wenn viele der Spieler derzeit mit Verletzungen oder mangelnder Spielpraxis zu kämpfen haben." Jedoch habe sich immer wieder gezeigt "dass diese Mannschaft, sobald sie zusammenkommt, hart kämpft und stets nach dem Sieg strebt."
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