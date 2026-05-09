Der FC Barcelona kann ausgerechnet im Clasico gegen Real Madrid Meister werden. Für Ex-Real-Profi Sami Khedira wäre dies "eine Backpfeife".

Alles ist angerichtet, der Champagner schon kaltgestellt - der FC Barcelona kann mit Trainer Hansi Flick am Sonntag zu Hause (ab 21.00 Uhr im Liveticker) vorzeitig die erfolgreiche Titelverteidigung in der spanischen Liga klar machen.

Und das ausgerechnet im Clasico gegen den Erzrivalen Real Madrid.

"Es wäre natürlich schon eine Backpfeife für Real, wenn Barca dort das Spiel für sich entscheiden und dann damit Meister werden würde", sagt "DAZN"-Experte Sami Khedira, der mit den Königlichen zwischen 2010 und 2015 sieben Titel holte.