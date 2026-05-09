ran Fußball Real-Star vor OP: WM-Traum platzt wohl endgültig Videoclip • 01:03 Min Link kopieren Teilen

Bei Real Madrid herrscht seit geraumer Zeit Unruhe. Nun werden die Gerüchte um ein Zerwürfnis innerhalb der Mannschaft weiter geschürt. Und die Fans wenden sich gegen Kylian Mbappe.

Schon seit Wochen herrscht rund um Real Madrid Unruhe. Nun heizen weitere Berichte die Gerüchte um ein Zerwürfnis innerhalb des Teams an. Im Mittelpunkt unter anderem: Kylian Mbappe. Laut einem Bericht von "The Athletic" soll es Ende April zu einem Zwischenfall gekommen sein: Der Franzose geriet demnach mit einem Mitglied des Trainerteams aneinander und beleidigte dieses. Auslöser war offenbar eine Szene im Training, in der Mbappe wegen einer Abseitsposition zurückgepfiffen wurde. Außerdem kam sein Verhalten während einer Verletzungspause nicht gut an, denn in der Zeit entspannte er in Italien, während sich die Mannschaft auf das Spiel bei Espanyol Barcelona vorbereitete. "Ein Teil der Kritik beruht auf einer Überinterpretation von Aspekten, die mit einer vom Verein streng überwachten Erholungsphase zusammenhängen", hieß es in einer Stellungnahme aus dem Umfeld Mbappes: "Dies entspricht NICHT der Realität des Engagements und der Arbeit, die Kylian täglich zum Wohle der Mannschaft leistet." Trotzdem: Fans haben nun eine Petition gestartet, mit der ein Verkauf des Franzosen gefordert wird. Die Kampagne "Mbappe raus" kam bis Dienstagabend auf mehr als 4,5 Millionen Unterschriften. Eine klare Ansage. Das ist aber nicht alles.

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Real Madrid: "Explosive Stimmung" im Team Vor wenigen Tagen vermeldete die "Mundo Deportivo", in der Kabine der Königlichen herrsche eine "explosive Stimmung". Eine Deeskalation oder gar Entspannung sei demnach nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil. Die quasi verspielte spanische Meisterschaft und das Viertelfinal-Aus in der Champions League sollen die Lage noch weiter verschärft haben. Zuletzt gelang dem Team in sechs Spielen nur ein Sieg, es ist bereits die zweite Saison in Folge ohne nennenswerten Titel. "Die Kabine der 'Königlichen' ist zu einem wahren Pulverfass geworden", heißt es. Neu sind Meldungen in diese Richtung dabei nicht. Bereits seit geraumer Zeit soll es interne Spannungen zwischen den Spielern geben. Auch die Arbeit von Trainer Alvaro Arbeloa wird wohl teilweise kritisch gesehen. Speziell den Superstars im Team - Mbappe, Vinicius Junior und Jude Bellingham - wurde zuletzt immer wieder nachgesagt, dass sie für Probleme sorgen.

Real Madrid: Zoff zwischen Arbeloa und Ceballos? Erst am Freitag vermeldeten die Zeitungen "Marca" und "As" übereinstimmend, zwischen Trainer Arbeloa und Mittelfeldspieler Dani Ceballos sei die Situation in einem Gespräch unter vier Augen derart eskaliert, dass der Sportler bis zum Saisonende keinen Kontakt mehr zu seinem Trainer haben wolle. "Ich diskutiere meine Angelegenheiten mit meinen Spielern nicht öffentlich. Vor über 20 Jahren habe ich von den erfahrenen Spielern als Erstes gelernt, dass das, was in der Umkleidekabine passiert, auch dort bleibt. Daran halte ich mich seit 20 Jahren und daran werde ich auch weiterhin festhalten", erklärte Arbeloa diesbezüglich am Samstag auf einer Presskonferenz.

Real Madrid: Negativ-Schlagzeilen um Rüdiger Doch damit nicht genug. Jüngst hatte "ESPN" berichtet, dass der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger bereits vor einigen Wochen mit einem Mitspieler gestritten habe. Eine Meldung, die auch die "Mundo Deportivo" aufgriff und davon schrieb, dass der Deutsche "die Nerven verloren" habe. Nicht die erste negative Schlagzeile rund um den Verteidiger, soll es doch jüngst in der "Königsklasse" zwischen ihm und Bayern-Profi Josip Stanisic zu einer unschönen Begegnung gekommen sein. Aktuell sind die Real-Bosse wohl bereits intensiv auf der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Arbeloa, der erst Anfang des Jahres für den entlassenenen Xavi Alonso installiert wurde.

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