MLS
Lionel Messi: Doppelpack vor besonderer Kulisse - gelungenes Debüt von Trainer Hoyos
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:02 Min
Lionel Messi glänzt vor der zweitgrößten Kulisse der Liga-Historie. Der Argentinier hat seinem Interimstrainer Guillermo Hoyos einen Auftakt nach Maß beschert. Der argentinische Weltmeister führte US-Klub Inter Miami mit einem Doppelpack zum 3:2-Sieg über die Colorado Rapids in der MLS.
Vor 75.824 Fans im Footballstadion von Denver war Messi einmal mehr der entscheidende Mann. Zunächst verwandelte er einen Elfmeter.
Als es in der Schlussphase nach einem Unentschieden aussah, besorgte er nach einer sehenswerten Einzelaktion den Siegtreffer. Es war der vierte Erfolg für Meister Miami in der noch jungen MLS-Saison.
"Wir haben den größten Spieler der Geschichte, jemanden, der das Momentum eines Spiels komplett wenden kann", freute sich Hoyos im Anschluss über Messis Glanzstück.
Der 63-Jährige gilt schon lange als Vertrauter Messis.
Das Spiel war wegen des großen Interesses im Vorfeld verlegt worden und wurde so vor der zweitgrößten Kulisse der Liga-Historie ausgetragen. Lediglich die Partie zwischen Los Angeles Galaxy und dem Los Angeles FC im Juli 2023 hatten noch mehr Zuschauer verfolgt (82.110).
Trainer Hoyos, bislang in der Nachwuchsförderung und als Sportdirektor des Klubs tätig, hatte am Dienstag die Nachfolge von Erfolgscoach Javier Mascherano (41) angetreten. Der einstige argentinische Nationalspieler war aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Hoyos soll das Team "in den kommenden Spielen" betreuen.
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