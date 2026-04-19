Bundesliga: So sieht neue Meisterschale aus

Lionel Messi glänzt vor der zweitgrößten Kulisse der Liga-Historie. Der Argentinier hat seinem Interimstrainer Guillermo Hoyos einen Auftakt nach Maß beschert. Der argentinische Weltmeister führte US-Klub Inter Miami mit einem Doppelpack zum 3:2-Sieg über die Colorado Rapids in der MLS.

Vor 75.824 Fans im Footballstadion von Denver war Messi einmal mehr der entscheidende Mann. Zunächst verwandelte er einen Elfmeter.

Als es in der Schlussphase nach einem Unentschieden aussah, besorgte er nach einer sehenswerten Einzelaktion den Siegtreffer. Es war der vierte Erfolg für Meister Miami in der noch jungen MLS-Saison.

"Wir haben den größten Spieler der Geschichte, jemanden, der das Momentum eines Spiels komplett wenden kann", freute sich Hoyos im Anschluss über Messis Glanzstück.

Der 63-Jährige gilt schon lange als Vertrauter Messis.