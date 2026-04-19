Bundesliga
FC Bayern vs. VfB Stuttgart heute live: DAZN oder Sky - wer überträgt im TV, Stream und im Ticker?
Aktualisiert:von ran
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Am 30. Spieltag der Bundesliga empfängt der FC Bayern München den VfB Stuttgart. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.
Der FC Bayern hat seine souveräne Tabellenführung in der Bundesliga am vergangenen Spieltag durch ein 5:0 beim FC St. Pauli weiter ausgebaut. Doch auch der VfB Stuttgart ist in einer tollen Verfassung.
Gegen den HSV konnte man sich vor den heimischen Fans mit einem 4:0-Erfolg zurück auf Platz drei der Tabelle schieben.
Dabei holte sich Toptorschütze Deniz Undav allerdings seine fünfte Gelbe Karte ab. Der Nationalspieler wird das Topspiel am Sonntagabend daher verpassen.
Im Hinspiel setzte sich der FC Bayern nach einer lange ausgeglichenen Partie deutlich mit 5:0 durch.
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ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Bundesliga-Topspiel am Sonntagabend.
FC Bayern vs. VfB Stuttgart: Live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt?
Partie: FC Bayern vs. VfB Stuttgart
Wettbewerb: Bundesliga, 30. Spieltag
Datum: 19. April 2026
Uhrzeit: 17:30 Uhr
Austragungsort: Allianz Arena (München)
Bayern München empfängt Stuttgart: Läuft die Bundesliga live im Free-TV?
Nein. Das Spiel zwischen dem FCB und dem VfB wird nicht im Free-TV übertragen.
FC Bayern - VfB Stuttgart live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?
Das Bundesliga-Spiel ist am Sonntag um 17:30 Uhr auf DAZN zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.
Bundesliga live: Wo kann ich Bayern München vs. VfB Stuttgart im Livestream sehen?
Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei DAZN habt, könnt ihr den Stream via DAZN empfangen. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.
Der VfB zu Gast bei Bayern München: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga?
Einen Liveticker zu FC Bayern gegen den VfB Stuttgart gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
Bundesliga: So wird der FC Bayern heute vs. Stuttgart Meister
Durch die 1:2-Niederlage des BVB gegen die TSG Hoffenheim reicht dem FC Bayern ein Remis gegen den VfB Stuttgart heute zur vorzeitigen Meisterschaft.
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Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung vom FC Bayern München gegen VfB Stuttgart
Partie: FC Bayern vs. VfB Stuttgart
Datum und Uhrzeit: 19. April 2026, 17:30 Uhr
Trainer: Vincent Kompany (FC Bayern), Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart)
Free-TV:
Pay-TV: DAZN
Livestream: DAZN (kostenpflichtig)
Liveticker: ran.joyn.de
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