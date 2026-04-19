Der FC Bayern München hat bestätigt, dass sich Serge Gnabry einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen hat.

Sorgen um Bayern Münchens Star Serge Gnabry.

Wie der Rekordmeister am Samstag bekanntgab, hat sich der Offensivspieler einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen.

Zudem merkten die Münchner in ihrer Mitteilung an, dass Gnabry infolge seiner Verletzung "für längere Zeit" ausfallen werde.

Über die genaue Ausfallzeit gibt es derzeit nur Spekulationen. Sollte sich aber bestätigen, was "Sky" schreibt, wäre die WM im Juni und Juli für Gnabry gelaufen.

"Im Normalfall", so heißt es da, "beträgt die Ausfallzeit drei bis vier Monate - je nach dem, ob es operativ oder konservativ behandelt wird".

Informationen der "Sport Bild" gehen in eine ähnliche Richtung: Magazin behauptet, dass man beim FC Bayern selbst von einer Ausfallzeit zwischen mindestens zwei und drei Monaten ausgehe.