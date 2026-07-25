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Mit Jürgen Klopp: Per Mertesacker kommt zum DFB
Aktualisiert:von SID
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DFB-Präsident verrät: Kontakt zu Mertesacker besteht schon länger
Videoclip • 02:56 Min
Neben Bundestrainer Jürgen Klopp und seinen diversen Assistenten wird beim DFB auch der Nachfolger von Andreas Rettig vorgestellt.
Neues sportliches Führungstrio beim Deutschen Fußball-Bund (DFB): Neben dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp und Sportdirektor Rudi Völler gehört auch Per Mertesacker der neuen Riege der Bosse an.
Der Weltmeister von 2014 folgt auf den zum Jahresende ausscheidenden Andreas Rettig als Geschäftsführer Sport. Das bestätigte der DFB am Freitag.
Der offizielle Dienstbeginn des 41-Jährigen wird demnach der 1. Januar 2027 sein, gegen Jahresende soll er separat vorgestellt werden. Mertesacker, langjähriger Leiter der Akademie des FC Arsenal, hatte am Rande der WM in seiner Rolle als ZDF-Experte Interesse an einem Posten beim Verband signalisiert.
"Man muss dem DFB eins lassen: Der Kontakt zu mir ist nie abgerissen", sagte er am Tag des WM-Finals: "In der letzten Woche ist nochmal ein bisschen Dynamik reingekommen. Wir unterhalten uns sozusagen."
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Mertesacker liegt Jugend am Herzen
Mertesacker, für den sich Größen wie Uli Hoeneß oder Lothar Matthäus eingesetzt hatten, gilt als guter Redner mit hervorragendem Einblick in höchstwertige Jugendausbildung.
Rettig war auch zuständig für die Verzahnung der Nationalmannschaft mit den U-Teams - ein Nachfolger Mertesacker kann hier der Brückenbauer im Zusammenspiel mit Nachwuchsdirektor Hannes Wolf sein.
Dass Klopp den Posten des Bundestrainers übernimmt, begrüßte er ausdrücklich. "Ich glaube, dass er etwas entfachen kann", sagte Mertesacker.
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