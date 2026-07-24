DFB: Jürgen Klopps Trainerteam - alle Assistenten im Überblick

ran Fußball Jürgen Klopp: Seine ersten Worte als Bundestrainer Videoclip • 01:52 Min Link kopieren Teilen

Jürgen Klopp wird als neuer Bundestrainer in seinen Trainerstab auch einen Ex-BVB-Star berufen.

Sven Bender: Co-Trainer-Erfahrung und Mentalitätsmonster Sven Bender (37) bringt als Einziger der drei Co-Trainer eigene Spielererfahrung unter Klopp mit. Der frühere Nationalspieler und Zwillingsbruder von Lars Bender stand von 2009 bis 2017 bei Borussia Dortmund unter Vertrag und wurde unter Klopp zweimal Meister sowie einmal Pokalsieger. Nach seinem Karriereende 2021 war er unter anderem Co-Trainer der DFB-U16, Assistenztrainer beim BVB unter Edin Terzic und zuletzt bis Anfang Juli Cheftrainer der SpVgg Unterhaching in der Regionalliga Bayern, bevor er überraschend zurücktrat.

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Peter Krawietz: Schon zu Mainzer-Spielerzeiten an Klopps Seite Peter Krawietz (54) ist Klopps längster Weggefährte im Trainergeschäft. Die beiden lernten sich Anfang der 2000er in Mainz kennen, wo der damalige Sportstudent Krawietz dem noch aktiven Rechtsverteidiger Klopp taktische Analysen lieferte. Aus anfänglichen Diskussionen wurde eine bis heute andauernde Zusammenarbeit: Krawietz begleitete Klopp als Co-Trainer und Cheftaktiker bei Mainz 05, Borussia Dortmund und dem FC Liverpool. Zuletzt war er neben Klopp als "Head of Soccer Philosophy" im Red-Bull-Konzern tätig.

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Pep Lijnders: Von Klopp zu Guardiola Pep Lijnders (42) war knapp neun Jahre lang Klopps rechte Hand beim FC Liverpool und gilt als einer seiner wichtigsten Vertrauten überhaupt. Der Niederländer kam 2014 zu den "Reds", arbeitete sich über Jugendtrainer-Stationen zum Assistenztrainer hoch und feierte mit Klopp unter anderem den Gewinn der Champions League und der Premier League. Nach seinem Abschied aus Liverpool 2024 war Lijnders kurzzeitig Cheftrainer bei RB Salzburg, ehe er als Pep Guardiolas Assistent zu Manchester City wechselte.