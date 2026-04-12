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MLS: Thomas Müller mit Vancouver zurück an der Spitze
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 02:32 Min
Wieder wie in alten Zeiten: Nach einem Sieg gegen den New York City FC stehen die Vancouver Whitecaps mit Thomas Müller an der Tabellenspitze. Eine Platzierung, die der ehemalige Bayern-Spieler aus 17 Jahren Bundesliga wohl noch gut kennt.
Thomas Müller hat mit den Vancouver Whitecaps die Tabellenführung der Western Conference in der Major League Soccer behauptet.
Der Vorjahresfinalist gewann am Samstag gegen New York City FC 2:0 (1:0). Mathias Laborda (45.) und Brian White (87.) erzielten die Tore für die Kanadier, Müller stand über 90 Minuten auf dem Platz.
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Zweiter bleiben die San Jose Earthquakes durch ein 3:1 (1:1) bei Sporting Kansas City. Timo Werner stand nicht im Kader. Der frühere Nationalspieler soll in der kommenden Woche ins Team zurückkehren.
Inter Miami mit Weltstar Lionel Messi wartet derweil weiter auf den ersten Sieg im neuen Stadion. Eine Woche nach dem 2:2 im Eröffnungsspiel gegen Austin FC reichte es gegen Red Bull New York wieder nur zu einem 2:2 (1:1). Messi war an keinem der beiden Treffer beteiligt, nach sieben Spielen liegt Miami im Osten vier Punkte hinter Spitzenreiter Nashville.
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