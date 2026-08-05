Nach Kompany-Kritik: UEFA ändert Gelbsperren-Regel

FC Bayern - Tom Bischof verrät: Auf dieser Position bin ich eingeplant

Künftig müssen Spieler erst nach der vierten Gelben Karte ein Spiel aussetzen. Die UEFA reagiert damit auf die Kritik zahlreicher Beteiligter, darunter auch Bayern-Trainer Vincent Kompany.

Die UEFA ändert zur kommenden Saison ihre umstrittene Regel hinsichtlich Gelbsperren. Wie die Europäische Fußball-Union mitteilte, werden Spieler sowie Trainer und Betreuer zukünftig erst nach einer vierten Verwarnung im laufenden Wettbewerb für ein Spiel gesperrt.

Die Änderung gilt für alle drei Europapokal-Wettbewerbe, die UEFA reagiert damit auch auf Kritik von Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany.

Der Belgier hatte die bisherige Regelung, wonach schon drei Gelbe Karten eine Sperre nach sich zogen, in der vergangenen Saison scharf kritisiert.

Die Regel sei "zu aggressiv", sagte Kompany vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid. Gerade für Abwehrspieler sei es "fast unmöglich, nicht gesperrt zu sein, auch wenn sie es ganz fair versucht haben".