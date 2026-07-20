Fußball
Nach Krebserkrankung: Kevin Keegan ist verstorben
Aktualisiert:von SID
Der ehemalige englische Fußballprofi und späterer Nationaltrainer Kevin Keegan ist verstorben. Anfang des Jahres hatte er seine Krebserkrankung öffentlich gemacht.
Die englische Fußballikone Kevin Keegan ist tot.
Wie seine Familie am Montag bekannt gab, starb der zweimalige Ballon-d'Or-Gewinner und einstige Star des Hamburger SV im Alter von 75 Jahren.
Keegan hatte Anfang des Jahres eine Krebserkrankung öffentlich gemacht, am 1. Juni folgte die Nachricht, die Krankheit sei im finalen Stadium.
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Kevin Keegan wurde dreimal englischer Meister mit Liverpool und spielte drei Jahre beim HSV
Keegan sei in seinen letzten Augenblicken "von seiner Frau und seinen Töchtern umgeben" gewesen, hieß es in dem Statement: "Kevin war ein sehr geliebter Ehemann, Vater und Großvater. Die Familie möchte Kevins großartigem medizinischen Team für all seine Unterstützung danken." Die Familie bittet um Ruhe und Privatsphäre.
Als Spieler wurde Keegan dreimal englischer Meister und einmal Europapokalsieger mit dem FC Liverpool, bevor er 1977 zum HSV wechselte, für den er drei Jahre lang spielte.
Es folgten weitere Stationen in England bei Southampton und Newcastle. Für die englische Nationalmannschaft bestritt die "Mighty Mouse" 63 Länderspiele (21 Tore), in den Jahren 1999 und 2000 kehrte er als Nationaltrainer zu den Three Lions zurück.
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