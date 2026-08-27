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DFB-Team: Ex-DFB-Torwart bietet sich unter Jürgen Klopp für Comeback an
Veröffentlicht:von ran.de
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DFB-Team: Jürgen Klopp legt los - und entschuldigt sich direkt
Videoclip • 04:28 Min
Bernd Leno hält sich eine mögliche Rückkehr zur DFB-Elf offen. Unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp könnten sich für den Fulham-Keeper neue Chancen ergeben.
Bernd Leno schließt ein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft nicht aus.
Auf eine mögliche Berufung durch den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp angesprochen, reagierte der Torhüter des FC Fulham gelassen: "Das ist eine sehr, sehr gute Frage, aber ich habe es ja auch schon immer gesagt. Ich bin da eigentlich immer relativ entspannt."
Im Herbst 2024 hatte eine Nominierung Lenos als Nummer drei durch den damaligen Bundestrainer Julian Nagelsmann für Aufsehen gesorgt, der Keeper lehnte damals dankend ab. Ein endgültiges Aus für seine Länderspielkarriere wollte er darin aber nie sehen: "Also ich habe ja nie gesagt, ich gehe nie wieder zur Nationalmannschaft oder wie, wo, wer, wann, was."
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DFB-Team: Bernd Leno rechnet sich Chancen aus
Seine damalige Entscheidung begründete Leno mit seiner Rolle im Kader: "Ich habe mich einfach damals nicht in der Rolle gesehen. Hinter den Jungs zu warten als Nummer drei oder Nummer vier - das habe ich in der Phase meiner Karriere nicht gesehen. Wenn ich jünger gewesen wäre, wäre es natürlich was anderes gewesen."
Mit Blick auf Klopp zeigt sich der 34-Jährige nun offen für ein neues Kapitel: "Jürgen Klopp ist jetzt da, der kennt mich aus der Premier League, vielleicht habe ich da irgendwelche neuen Chancen, mal gucken, was passiert."
Bei Fulham ist Leno nach wie vor gesetzte Nummer eins, sein bislang letztes Länderspiel liegt jedoch schon einige Zeit zurück: Im September 2021 stand er unter Hansi Flick beim 2:0 gegen Liechtenstein im Tor.
Insgesamt bringt er es auf neun Einsätze im DFB-Trikot. Wie sich Klopp entscheidet, wird sich bald zeigen: Seinen ersten Kader als Bundestrainer benennt er am 17. September.
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