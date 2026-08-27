DFB-Team: Ex-DFB-Torwart bietet sich unter Jürgen Klopp für Comeback an

ran Fußball DFB-Team: Jürgen Klopp legt los - und entschuldigt sich direkt Videoclip • 04:28 Min Link kopieren Teilen

Bernd Leno hält sich eine mögliche Rückkehr zur DFB-Elf offen. Unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp könnten sich für den Fulham-Keeper neue Chancen ergeben.

Bernd Leno schließt ein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft nicht aus. Auf eine mögliche Berufung durch den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp angesprochen, reagierte der Torhüter des FC Fulham gelassen: "Das ist eine sehr, sehr gute Frage, aber ich habe es ja auch schon immer gesagt. Ich bin da eigentlich immer relativ entspannt." Im Herbst 2024 hatte eine Nominierung Lenos als Nummer drei durch den damaligen Bundestrainer Julian Nagelsmann für Aufsehen gesorgt, der Keeper lehnte damals dankend ab. Ein endgültiges Aus für seine Länderspielkarriere wollte er darin aber nie sehen: "Also ich habe ja nie gesagt, ich gehe nie wieder zur Nationalmannschaft oder wie, wo, wer, wann, was."

Kommende Livestreams auf Joyn Gleich live Live in 19 Minuten • American Football NFL im RELIVE: Seattle Seahawks vs. Tennessee Titans Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Gleich live Live in 19 Minuten • American Football NFL im RELIVE: Seattle Seahawks vs. Tennessee Titans Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 09:30 Uhr • American Football NFL im RELIVE: Las Vegas Raiders vs. Houston Texans Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 09:30 Uhr • American Football NFL im RELIVE: Las Vegas Raiders vs. Houston Texans Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 14:45 Uhr • Radsport Vuelta: Die 4. Etappe live im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 14:45 Uhr • Radsport Vuelta: Die 4. Etappe live im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • American Football NFL im RELIVE: Buffalo Bills vs. Cleveland Browns Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • American Football NFL im RELIVE: Buffalo Bills vs. Cleveland Browns Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • American Football NFL im RELIVE: New York Jets vs. Pittsburgh Steelers Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • American Football NFL im RELIVE: New York Jets vs. Pittsburgh Steelers Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE NXT live im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE NXT live im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 01:00 Uhr • American Football NFL im RELIVE: Pittsburgh Steelers vs. Buffalo Bills Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 01:00 Uhr • American Football NFL im RELIVE: Pittsburgh Steelers vs. Buffalo Bills Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 28.08. 04:00 • American Football NFL im RELIVE: Los Angeles Rams vs. Los Angeles Chargers Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 28.08. 04:00 • American Football NFL im RELIVE: Los Angeles Rams vs. Los Angeles Chargers Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 28.08. 07:00 • American Football NFL im RELIVE: San Francisco 49ers vs. Las Vegas Raiders Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 28.08. 07:00 • American Football NFL im RELIVE: San Francisco 49ers vs. Las Vegas Raiders Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 28.08. 11:00 • American Football NFL im RELIVE: New England Patriots vs. Cleveland Browns Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 28.08. 11:00 • American Football NFL im RELIVE: New England Patriots vs. Cleveland Browns Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 28.08. 19:50 • Fussball Bundesliga-Eröffnungsspiel: FC Bayern-VfB Stuttgart live im Stream Verfügbar auf Joyn 205 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 28.08. 19:50 • Fussball Bundesliga-Eröffnungsspiel: FC Bayern-VfB Stuttgart live im Stream Verfügbar auf Joyn 205 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 29.08. 14:00 • Fussball 3. Liga: MSV Duisburg - Würzburger Kickers live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 29.08. 14:00 • Fussball 3. Liga: MSV Duisburg - Würzburger Kickers live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -

DFB-Team: Bernd Leno rechnet sich Chancen aus Seine damalige Entscheidung begründete Leno mit seiner Rolle im Kader: "Ich habe mich einfach damals nicht in der Rolle gesehen. Hinter den Jungs zu warten als Nummer drei oder Nummer vier - das habe ich in der Phase meiner Karriere nicht gesehen. Wenn ich jünger gewesen wäre, wäre es natürlich was anderes gewesen." Mit Blick auf Klopp zeigt sich der 34-Jährige nun offen für ein neues Kapitel: "Jürgen Klopp ist jetzt da, der kennt mich aus der Premier League, vielleicht habe ich da irgendwelche neuen Chancen, mal gucken, was passiert." Bei Fulham ist Leno nach wie vor gesetzte Nummer eins, sein bislang letztes Länderspiel liegt jedoch schon einige Zeit zurück: Im September 2021 stand er unter Hansi Flick beim 2:0 gegen Liechtenstein im Tor. Insgesamt bringt er es auf neun Einsätze im DFB-Trikot. Wie sich Klopp entscheidet, wird sich bald zeigen: Seinen ersten Kader als Bundestrainer benennt er am 17. September.

Dir gefallen ran-News? Ergebnisse von ran.de bei Google bevorzugen

- Anzeige -