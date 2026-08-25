DFB-Team: Datum für erste Kader-Nominierung von Jürgen Klopp bekannt

ran Fußball Bundesliga Supercup: RefCam enthüllt Olise-Diskussion mit Schiedsrichter Videoclip • 05:19 Min Link kopieren Teilen

Wann gibt Bundestrainer Jürgen Klopp seinen ersten Kader für die anstehenden Spiele in der UEFA Nations League bekannt.

Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp wird seinen mit Spannung erwarteten Kader für den Start in seine Amtszeit am 17. September auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main präsentieren. Das geht aus einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vom Montag hervor. Vier Tage später wird er seine Nationalspieler für den Nations-League-Auftakt beim DFB-Partner adidas in Herzogenaurach versammeln. FC Bayern: Bryan Zaragoza vor Wechsel nach Barcelona - zu diesen Modalitäten Auf Klopp wartet direkt ein herausforderndes Programm. Bis zu seiner Premiere am 24. September in Amsterdam gegen den Erzrivalen Niederlande bleiben dem 59-Jährigen nur zwei Trainingseinheiten mit seiner Mannschaft.

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