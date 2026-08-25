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DFB-Team: Datum für erste Kader-Nominierung von Jürgen Klopp bekannt
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 05:19 Min
Wann gibt Bundestrainer Jürgen Klopp seinen ersten Kader für die anstehenden Spiele in der UEFA Nations League bekannt.
Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp wird seinen mit Spannung erwarteten Kader für den Start in seine Amtszeit am 17. September auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main präsentieren.
Das geht aus einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vom Montag hervor. Vier Tage später wird er seine Nationalspieler für den Nations-League-Auftakt beim DFB-Partner adidas in Herzogenaurach versammeln.
Auf Klopp wartet direkt ein herausforderndes Programm. Bis zu seiner Premiere am 24. September in Amsterdam gegen den Erzrivalen Niederlande bleiben dem 59-Jährigen nur zwei Trainingseinheiten mit seiner Mannschaft.
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Klopps Heimpremiere gegen Griechenland
Auch danach geht es Schlag auf Schlag: Am 27. September trifft die DFB-Auswahl bei Klopps Heimpremiere in Augsburg auf Griechenland, vier Tage später geht es in München gegen Serbien. Zum Abschluss des Viererpacks steht das Auswärtsspiel in Griechenland (4. Oktober) auf dem Programm.
Klopp ist als Nachfolger des zurückgetretenen Julian Nagelsmann offiziell seit dem 15. August im Amt. Vor der Bekanntgabe seines ersten Aufgebots gibt es viele Fragen. Wer wird die Nummer eins im Tor? Welche Neulinge erhalten eine Chance? Auf wen verzichtet der ehemalige Meistermacher von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool?
"Ich habe wahnsinnig viele Ideen. Jeder, der berechtigt ist, für die Nationalmannschaft zu spielen, sollte sich Mühe geben. Es ist ein Neustart. Es werden Spieler eine Chance bekommen, die damit noch gar nicht rechnen", hatte Klopp bei seiner Vorstellung Ende Juli erklärt.
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