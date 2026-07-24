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WM 2026

DFB-Team: Fahrplan nach der WM - so laufen die ersten Wochen von Jürgen Klopp als Bundestrainer

Aktualisiert:

von ran.de/SID/dpa

ran Fußball

DFB-Team - Jürgen klopp droht Medien: "...dann bin ich weg"

Videoclip • 03:27 Min

Nach dem frühen WM-Aus im Sechzehntelfinale hat die deutsche Nationalmannschaft bis September Spielpause. So geht es für die DFB-Elf dann weiter.

Für die deutsche Nationalmannschaft war die Weltmeisterschaft frühzeitig beendet. Nach dem Sechzehntelfinal-Aus gegen Paraguay soll nun Jürgen Klopp den DFB wieder zu alter Stärke führen.

Bis sich die deutsche Nationalmannschaft wieder zusammenfindet, wird es allerdings noch ein bisschen dauern.

Ende September startet die neue Saison der Nations League. Deutschland ist in Gruppe A2 zusammen mit den Niederlanden, Serbien und Griechenland.

Anders als in den vergangenen Jahren, gibt es in diesem Jahr allerdings eine Neuerung in puncto Länderspielpause.

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DFB: Wann wurde Klopp vorgestellt?

Jürgen Klopp wurde am 24. Juli 2026 als neuer Bundestrainer präsentiert und stellte sich auf einer Pressekonferenz den Fragen der Journalisten. Offiziell beginnt seine Amtszeit am 15. August.

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Länderspielpause im September und Oktober sorgt für Novum

Die Länderspielpause im Oktober wird Klopps erster Einsatz für den DFB sein. Zwischen dem 24. September und 4. Oktober gibt es gleich vier Länderspiele in der Nations League in den Niederlanden, gegen Serbien und zweimal gegen Griechenland.

Klopp kann somit ohne Eile Kandidaten sichten und Gespräche führen. Durch die Umstellung des Terminkalenders wird es drei statt bislang üblich nur einen Bundesliga-Spieltag vor der ersten Kader-Nominierung geben. Dazu kommt die erste Runde in der Champions League.

Im November warten dann die beiden Rückspiele gegen Serbien und die Niederlande in Belgrad und Berlin.

Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft

Hier ist der komplette Spielplan der deutschen Nationalmannschaft für den Herbst und Winter 2026:

  • 24. Juli: Jürgen Klopps Vorstellung als neuer Bundestrainer

  • 24. September: Niederlande – Deutschland (Nations League)

  • 27. September: Deutschland – Griechenland in Augsburg (Nations League)

  • 1. Oktober: Deutschland – Serbien in München (Nations League)

  • 4. Oktober: Griechenland – Deutschland (Nations League)

  • 13. November: Serbien – Deutschland in Belgrad (Nations League)

  • 16. November: Deutschland – Niederlande in Berlin (Nations League)

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