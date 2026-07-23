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DFB-Team: Jürgen Klopp holt wohl Ex-BVB-Star in sein Trainerteam
Aktualisiert:von SID
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WM 2026: Ausrichtung beim DFB? So würde Klopp es angehen
Videoclip • 03:31 Min
Jürgen Klopp wird als neuer Bundestrainer in seinen Trainerstab wohl auch einen Ex-BVB-Star berufen.
Die offizielle Verkündung steht noch aus, doch schon vor der Bestätigung von Jürgen Klopp als neuer Bundestrainer sickern immer mehr Details des Deals durch.
Wie die "Bild" und "Sky" berichten, soll der 59-Jährige neben seinen jahrelangen Wegbegleitern Peter Krawietz und Pepijn Lijnders den früheren Nationalspieler Sven Bender als Co-Trainer mit zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) bringen.
Bender hatte seinen Vertrag beim Regionalligisten SpVgg Unterhaching erst Anfang Juli nach zwei Jahren aufgelöst. Der 37-Jährige spielte bei Borussia Dortmund sechs Jahre unter Klopp, wurde unter ihm zweimal deutscher Meister und einmal Pokalsieger.
Beim BVB war Bender auch schon als Assistent von Edin Terzic und Nuri Sahin tätig, zuvor beim DFB als Co-Trainer der U16.
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Klopp-Kompensation: DFB und Red Bull offenbar einig
Zudem wurde bekannt, wie die Kompensation für die Auflösung von Klopps bis 2029 laufendem Vertrag als "Head of Global Soccer" bei Red Bull aussehen soll. Der DFB, der sich eine millionenschwere Ablöse hatte sparen wollen, spendet demnach einen noch nicht bestätigten Betrag an die konzerneigene Stiftung "Wings for Life".
Auch seien mit den weiteren Werbepartnern Klopps und des Verbandes alle offenen Punkte besprochen. Damit würde nur die Zustimmung der DFB-Gremien zu Klopps Vertrag bis zur WM 2030 fehlen. Ein Termin für eine entsprechende Sitzung stand nach SID-Informationen am Mittwochmorgen aber noch nicht fest. Klopp soll noch in dieser Woche in der Frankfurter DFB-Zentrale vorgestellt werden.
Auch interessant: Jürgen Klopp: Seine größte Aufgabe beim DFB-Team ist Joshua Kimmich Und: Jürgen Klopp: DFB zahlt wohl Millionenspende an Red Bull
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