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Niederlande: Sensationelles Comeback einer Trainer-Legende?

Aktualisiert:

von ran

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Videoclip • 01:08 Min • Ab 12

Das Sechzehntelfinal-Aus bei der WM sitzt bei den Oranje-Fans noch tief. Doch nun gibt es Gerüchte, dass Louis van Gaal wieder auf die Trainerbank der Niederländer zurückkehren könnte.

Bei der WM 2022 trat Louis van Gaal nach dem Ausscheiden im Viertelfinale gegen den damaligen Weltmeister Argentinien als Nationaltrainer zurück. Knapp vier Jahre später könnte es nun zu einem Comeback kommen. 2022 machte er seine Krebsdiagnose öffentlich. In den vergangenen Jahren arbeitete er als Berater bei Ajax Amsterdam.

Laut der niederländischen Zeitung "De Telegraaf" ist der Altmeister fitter denn je und wäre nicht abgeneigt, den Job ein viertes Mal zu übernehmen, falls sich der Verband bei ihm melden würde.

Van Gaal: Nicht der Topkandidat

Nach der enttäuschenden WM trennten sich die Wege von Ronald Koeman und den Niederlanden. Anschließend macht sich der Verband auf die Suche nach einem neuen Trainer. Dabei hatte der KNVB zunächst ganz andere Kandidaten im Favoritenfeld.

Der ehemalige Liverpool-Coach Arne Slot wollte den Posten als Nationaltrainer nicht übernehmen und sich stattdessen weiterhin auf den Vereinsfußball konzentrieren. Auch Namen wie Peter Bosz oder Erik ten Hag sollen dem niederländischen Verband eine Absage erteilt haben.

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Ist van Gaal die Notlösung?

Laut Bericht wäre der 74-jährige Routinier nach 2000, 2012 und 2021 wieder bereit, die Oranje zu übernehmen und erstmals eine Europameisterschaft mit ihnen zu bestreiten. Doch noch ist nicht offiziell bestätigt, dass der Verband sich mit van Gaal auseinandersetzt.

Van Gaal kennt die Nationalmannschaft wie kein anderer. Die Spieler kennen seine Spielweise und wissen, wie der Trainer Fußball spielen lassen möchte. Zudem hat van Gaal noch immer zu vielen Spielern einen sehr guten Kontakt. Nun hängt es nur noch vom niederländischen Verband ab, ob er diesen Schritt erneut wagen möchte.

Van Gaal machte sich in Deutschland vor allem beim FC Bayern München einen Namen. Mit dem deutschen Rekordmeister gewann er unter anderem das Double aus Meisterschaft und Pokal. Zudem erreichte er das Champions-League-Finale 2010, das mit 0:2 gegen Inter Mailand verloren ging.

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