Niederlande: Sensationelles Comeback einer Trainer-Legende?

:newstime DFB-Team: Kimmich überrascht mit Klopp-Aussage Videoclip • 01:08 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Das Sechzehntelfinal-Aus bei der WM sitzt bei den Oranje-Fans noch tief. Doch nun gibt es Gerüchte, dass Louis van Gaal wieder auf die Trainerbank der Niederländer zurückkehren könnte.

Bei der WM 2022 trat Louis van Gaal nach dem Ausscheiden im Viertelfinale gegen den damaligen Weltmeister Argentinien als Nationaltrainer zurück. Knapp vier Jahre später könnte es nun zu einem Comeback kommen. 2022 machte er seine Krebsdiagnose öffentlich. In den vergangenen Jahren arbeitete er als Berater bei Ajax Amsterdam. Laut der niederländischen Zeitung "De Telegraaf" ist der Altmeister fitter denn je und wäre nicht abgeneigt, den Job ein viertes Mal zu übernehmen, falls sich der Verband bei ihm melden würde. BVB verpflichtet Konstantinos Karetsas: Zweitteuerster Transfer der Vereinsgeschichte

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Van Gaal: Nicht der Topkandidat Nach der enttäuschenden WM trennten sich die Wege von Ronald Koeman und den Niederlanden. Anschließend macht sich der Verband auf die Suche nach einem neuen Trainer. Dabei hatte der KNVB zunächst ganz andere Kandidaten im Favoritenfeld. Der ehemalige Liverpool-Coach Arne Slot wollte den Posten als Nationaltrainer nicht übernehmen und sich stattdessen weiterhin auf den Vereinsfußball konzentrieren. Auch Namen wie Peter Bosz oder Erik ten Hag sollen dem niederländischen Verband eine Absage erteilt haben.

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