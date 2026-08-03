Fußball
Hamburger SV: Jean-Luc Dompé Zukunft ist geklärt
Veröffentlicht:von SID
17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
HSV zurück im Volkspark: Vorbereitung auf zweite Bundesliga-Saison
Videoclip • 02:21 Min • Ab 12
Jean-Luc Dompé wird in der kommenden Saison nicht mehr die Raute auf der Brust tragen. Wie der HSV verkündet, gehen die Hamburger und der Franzose, der mit seiner Alkoholfahrt für Aufsehen sorgte, getrennte Wege.
Jean-Luc Dompé spielt in den Planungen des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV keine Rolle mehr. Wie der HSV am Montag mitteilte, wurde der Flügelspieler "für Gespräche über seine Zukunft" freigestellt und reiste nicht mit ins fünftägige Trainingslager nach Herzogenaurach. Im Winter machte Dompé Schlagzeilen, nachdem er alkoholisiert am Steuer erwischt worden war und seinen Führerschein abgeben musste. Nach Angaben des Klubs fiel die Entscheidung ausschließlich aus sportlichen Gründen.
Dompe beim HSV: Situation deutlich verändert
"Jean-Luc und der HSV haben sich mit Blick auf die zurückliegenden Jahre gegenseitig viel zu verdanken. Seine sportliche Situation hat sich jedoch bereits im Laufe der vergangenen Rückrunde deutlich verändert, [...] nach enger Abstimmung mit den Trainern sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass Jean-Luc in unseren Planungen für die anstehende Saison keine Perspektive mehr besitzt", sagte Sportdirektor Claus Costa.
Dompé (30) war 2022 zum HSV gewechselt und kam seitdem in 111 Pflichtspielen auf 18 Tore und 32 Vorlagen.
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