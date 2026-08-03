Bundesliga
Schalke 04: Zukunft von Edin Dzeko offiziell geklärt
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:19 Min
Edin Dzeko war einer der Aufstiegshelden der vergangenen Schalke-Saison. Der Bosnier bleibt Königsblau auch in der Bundesliga treu.
Aufstiegsheld Edin Dzeko bleibt dem Fußball-Bundesligisten Schalke 04 erhalten. Wie der Klub am Montag mitteilte, erneuerte der 40 Jahre alte Bosnier seinen ausgelaufenen Vertrag und unterschrieb bis Sommer 2027. "Der Bundesliga-Aufstieg gehört zu den Highlights in meiner Laufbahn. Das war außergewöhnlich", sagte Dzeko: "Ich habe noch Hunger. Und ich will unserer Mannschaft auch in der Bundesliga helfen."
Nach Informationen der "Bild"-Zeitung sind die Verantwortlichen an ihre Gehaltsobergrenze gegangen. "Edin hat Schalke 04 in seinen bisherigen rund viereinhalb Monaten etwas Besonderes gegeben. Er war Leistungsträger und Fan-Liebling und durch seine Persönlichkeit auf und neben dem Platz immer ein Vorbild. In den Gesprächen in den vergangenen Wochen wurde deutlich, dass Edin immer noch brennt. Deswegen haben wir die Überzeugung, dass er uns auch in der Bundesliga helfen wird", betonte Youri Mulder, Direktor Profifußball bei S04.
Schalke 04: Lindström-Transfer geplatzt
Dzeko war im Januar von der AC Florenz gekommen und hatte Schalke mit sechs Toren und drei Vorlagen zur Bundesliga-Rückkehr verholfen. Sein Vertrag endete am 1. Juli, seitdem war der WM-Teilnehmer vereinslos. Schalkes Verantwortliche hatten sich in der Zwischenzeit redlich bemüht, die Erfolgsgeschichte um ein weiteres Kapitel in der Bundesliga zu verlängern.
Insbesondere Trainer Miron Muslic, der in Bosnien und Herzegowina geboren ist und sich mit Dzeko bestens versteht, hatte intensiv geworben.
Schalker Transfer-Coup mit Robin Gosens
Mit Robin Gosens trifft er nun auf einen ehemaligen Teamkollegen aus Florenz. Wie sein bosnischer Nationalmannschaftskollege Nikola Katic soll Dzeko am Dienstagvormittag beim öffentlichen Training erstmals wieder auf dem Platz stehen.
Geplatzt ist dagegen der Transfer des Ex-Frankfurters Jesper Lindström, der seit dem Wochenende sogar schon in Gelsenkirchen war. Wie "Bild" und "Sky" berichteten, seien die Verhandlungen mit der SSC Neapel gescheitert, nachdem sich die Italiener wiederholt nicht an mündliche Absprachen gehalten haben. Streitpunkt war demnach unter anderem, ob das Leihgeschäft eine Kaufoption oder eine Kaufpflicht enthalten soll.
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