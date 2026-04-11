Das Titelrennen in der Premier League könnte nochmal spannend werden. Spitzenreiter FC Arsenal öffnet die Tür für Verfolger Manchester City.

Der FC Arsenal hat im Titelrennen der englischen Premier League gepatzt. Der Tabellenführer unterlag mit Fußball-Nationalspieler Kai Havertz in der Startelf AFC Bournemouth 1:2 (1:1) und kassierte auf der Jagd nach dem ersten Meistertitel seit 22 Jahren einen Rückschlag.

Verfolger Manchester City liegt zwar neun Punkte zurück, hat aber zwei Spiele weniger ausgetragen. Zudem treffen beide Teams am 19. April in Manchester aufeinander.