Premier League
FC Arsenal kassiert Heimpleite und patzt im Titelrennen
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:19 Min
Das Titelrennen in der Premier League könnte nochmal spannend werden. Spitzenreiter FC Arsenal öffnet die Tür für Verfolger Manchester City.
Der FC Arsenal hat im Titelrennen der englischen Premier League gepatzt. Der Tabellenführer unterlag mit Fußball-Nationalspieler Kai Havertz in der Startelf AFC Bournemouth 1:2 (1:1) und kassierte auf der Jagd nach dem ersten Meistertitel seit 22 Jahren einen Rückschlag.
Verfolger Manchester City liegt zwar neun Punkte zurück, hat aber zwei Spiele weniger ausgetragen. Zudem treffen beide Teams am 19. April in Manchester aufeinander.
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FC Arsenal verliert: Gyökeres-Tor gegen Bournemouth zu wenig
Nach zuletzt acht Ligaspielen in Folge ohne Niederlage war der zwischenzeitliche Ausgleich durch Viktor Gyökeres (35., Handelfmeter) für Arsenal zu wenig. Eli Junior Kroupi (17.) und Alex Scott (74.) erzielten die Treffer der Gäste. Havertz vergab eine Kopfballchance (20.) und wurde in der 54. Minute ausgewechselt.
Arsenal verpatzte damit auch die Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch gegen Sporting Lissabon. Das Hinspiel in Portugal hatten die Gunners durch ein spätes Tor von Havertz etwas glücklich 1:0 gewonnen.
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