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Abschied von Real Madrid: Spektakuläre Rückkehr von David Alaba?
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:21 Min
Die Zukunft von David Alaba ist aktuell völlig offen. Nun macht ein Gerücht über eine spektakuläre Rückkehr die Runde.
Wie geht es weiter bei David Alaba?
Im Sommer läuft der Vertrag des Abwehrspielers bei Real Madrid aus, seine Zukunft danach ist völlig offen. Unlängst hatte es immer wieder Berichte über einen möglichen Wechsel in die Serie A gegeben. In diesem Zuge soll sein Berater Pini Zahava auch bereits nach Italien gereist sein.
Nun gibt es allerdings ein neues Gerücht – und das geht in eine völlig andere Richtung. So berichtet die italienische Zeitung "Corriere dello Sport", dass Red Bull Salzburg zu den Interessenten des 33-Jährigen gehört. Bei RB könnte der Routinier eine Art Mentor für junge Spieler sein.
Kehrt der Österreicher, der einst bei Austria Wien spielte, aber bereits 2008 in die Jugend des FC Bayern wechselte, nun in seine Heimat zurück?
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Kehrt Alaba nach Österreich zurück?
Nach Marko Arnautovic ist Alaba mit 112 Länderspielen der Nationalspieler mit den zweitmeisten Einsätzen für das ÖFB-Team. Eine Rückkehr in die österreichische Bundesliga wäre durchaus spektakulär.
Allerdings müsste sich Salzburg mindestens finanziell ordentlich strecken, dürften Alabas Gehaltsforderungen doch durchaus stattlich sein.
An anderen Interessenten mangelt es bei dem Verteidiger derweil nicht. So soll Berater Zahavi Alaba bereits bei Juventus Turin und der AC Mailand ins Gespräch gebracht haben. Auch Vereine aus Saudi-Arabien und den USA sollen sich die Situation ganz genau anschauen.
Übrigens: Ob Alaba noch einmal an seine Topform aus früheren Tagen herankommt, ist mehr als nur fraglich. Alleine im zurückliegenden Jahr verpasste er verletzungsbedingt fast 30 Spiele.
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