Die Zukunft von David Alaba ist aktuell völlig offen. Nun macht ein Gerücht über eine spektakuläre Rückkehr die Runde.

Wie geht es weiter bei David Alaba?

Im Sommer läuft der Vertrag des Abwehrspielers bei Real Madrid aus, seine Zukunft danach ist völlig offen. Unlängst hatte es immer wieder Berichte über einen möglichen Wechsel in die Serie A gegeben. In diesem Zuge soll sein Berater Pini Zahava auch bereits nach Italien gereist sein.

Nun gibt es allerdings ein neues Gerücht – und das geht in eine völlig andere Richtung. So berichtet die italienische Zeitung "Corriere dello Sport", dass Red Bull Salzburg zu den Interessenten des 33-Jährigen gehört. Bei RB könnte der Routinier eine Art Mentor für junge Spieler sein.

Kehrt der Österreicher, der einst bei Austria Wien spielte, aber bereits 2008 in die Jugend des FC Bayern wechselte, nun in seine Heimat zurück?