In Frankreich kommt es in der Nachspielzeit eines Zweitliga-Spiels zu einem Platzsturm und einem anschließenden Spielabbruch. Heimfans werfen unter anderem Rauchbomben in den Gästebereich.

Nach dem Treffer zum 2:0 der Gäste in der 91. Minute warfen die Heimfans Pyrotechnik auf das Spielfeld. Anschließend stürmten zahlreiche Heimfans mit Pyrotechnik den Platz und warfen dabei auch Rauchbomben in den Gäste-Bereich.

In der zweiten französischen Liga ist es beim Spiel zwischen dem SC Bastia und dem FC Le Mans kurz vor Spielende zu einem Spielabbruch gekommen.

Nach Spielabbruch: Playoff-Situation unklar

Als sich die Lage auch nach einer Stunde noch nicht beruhigt hatte, brach Schiedsrichter Rudy Buquet die Partie ab. Für Le Mans hätte der Sieg den zweiten Platz in der Liga und damit den direkten Aufstieg in das französische Oberhaus bedeutet - jetzt muss der Verein auf die Entscheidung der Liga warten.

Diese dürfte allerdings schnell fallen, da der Drittplatzierte am 15. Mai im Finale der Aufstiegs-Playoffs gegen den Sieger aus dem ersten Playoff-Spiel zwischen Red Star Paris und dem AF Rodez um den Aufstieg in die Ligue 1 antreten muss.

Sollte das Spiel als Sieg für Le Mans gewertet werden, würde das Team auf den zweiten Platz rutschen und AS Saint-Etienne müsste das Relegations-Finale bestreiten.

Eine offizielle Stellungnahme des SC Bastia gab es zunächst noch nicht, der Verein schrieb auf seiner Webseite lediglich: "Le Mans setzt sich sportlich mit 2:0 in Furiani durch, doch das Ergebnis ist noch nicht offiziell bestätigt. Die endgültige Entscheidung dürfte bei den zuständigen Stellen liegen, an einem für den Verein wie auch für die Liga schweren und frustrierenden späten Abend."

Es ist nicht der erste Vorfall, bei dem die Bastia-Fans in dieser Saison für einen Eklat sorgten: Bereits am 16. Spieltag musste das Heimspiel gegen Red Star Paris beim Stand von 0:0 in der 58. Minute abgebrochen werden. Damals hatten Fans aus der Heimkurve Pyrotechnik auf das Feld geworfen und damit einen Red-Star-Spieler getroffen. Das Spiel wurde im Anschluss als Sieg für die Gäste gewertet.

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